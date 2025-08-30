Estrella de Levante ofrecerá catas gratuitas durante la Feria

Como cada año, Estrella de Levante será la cerveza oficial de la Feria de Septiembre, fiestas impulsadas por el Ayuntamiento de Murcia que marcan el regreso de los murcianos y murcianas tras el verano y se convierten en un espacio de reencuentro, tradición y disfrute compartido.

La cervecera murciana contará con un puesto propio en el recinto de los Huertos del Malecón, donde el público podrá disfrutar de todas las referencias de Estrella de Levante, incluidas las ediciones limitadas que la marca elabora inspirándose en diferentes estilos como Negra, Trigo o Sin Filtrar.

Además, Estrella de Levante ofrecerá catas maridadas en las que se podrán degustar cuatro de sus cervezas más representativas: Estrella de Levante, Punta Este, Verna y Reserva 60 Aniversario. Estas catas se celebrarán los días 4, 11 y 15 de septiembre, en dos turnos diarios a las 20:00 y a las 22:00 horas. Cada sesión estará acompañada de cuatro tapas típicas murcianas, con el objetivo de mostrar al público el concepto del maridaje y cómo la gastronomía local realza los matices de cada cerveza. Las catas serán ofrecidas por Ángela Marulanda, maestra de catas de Estrella de Levante.

Las entradas para participar en las catas tendrán un aforo limitado de 30 personas por turno y se podrán adquirir a través de la web compralaentrada.com los mismos días de cada sesión a partir de las 10:00 de la mañana.

Lemon Pop, Food Trucks y Molinos del Río

En el marco de la Feria de Septiembre, Estrella de Levante también refuerza su vínculo con la música siendo, una vez más, la cerveza oficial del festival Lemon Pop, una de las citas culturales más emblemáticas de Murcia, donde la música independiente se une al ambiente festivo de la ciudad. Estrella de Levante también será la cerveza oficial de la Feria de Foodtrucks, en Teniente Flomesta y de los tardeos de Los Molinos del Río.

Con estas acciones, Estrella de Levante mantiene su compromiso de estar presente en los momentos más significativos de la Región, compartiendo con los murcianos y murcianas experiencias únicas alrededor de la cerveza, la gastronomía y la cultura.