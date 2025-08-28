Tesla consigue un beneficio récord en España de siete millones de euros en 2024, un 15,3% más

Tesla Spain, la sociedad perteneciente al fabricante de vehículos estadounidense Tesla, concluyó el ejercicio de 2024 con una cifra récord en su beneficio neto de 6,98 millones de euros, lo que significa un 15,3% más que lo que obtuvo en el año 2023, según los datos financieros de la compañía incluidos en el Registro Mercantil que recoge la agencia Europa Press. Por su parte, su volumen de negocio alcanzó los 640 millones de euros, un registro jamás conseguido por la compañía de Elon Musk en España y que supone un incremento del 18% más sobre los 541,5 millones que facturó en el año 2023.

Sobre el total, 613,1 millones de euros pertenecieron a ingresos de su área de automoción, logrando así un repunte del 17% sobre los 523,8 millones de euros de hace un año. Los ingresos por servicios aumentaron un 53%, hasta los 26,9 millones de euros, frente a los 17,5 millones que publicó en 2023.

Tesla Spain registró estos datos de facturación tras aumentar un 28,4% sus ventas de modelos eléctricos en 2024, hasta las 16.675 unidades. Para la compañía, estos datos se deben a la mayor demanda de automóviles eléctricos por parte de los clientes, impulsada por el mantenimiento de las ayudas a la compra del Plan Moves.

La compañía entregó un total 11.063 unidades de Model 3 en 2024, un 85% más que en 2023, que representan un 66% de las ventas totales de la marca. Asimismo, vendieron 5.479 Model Y (un 19% menos), que equivalen a un 32% de las ventas totales. Las ventas del modelo S y X representan tan solo un 0,8% de las ventas totales.

Parque móvil de más de 40.000 unidades

Por otro lado, Tesla terminó 2024 con un parque móvil en circulación en España de 41.626 unidades, frente a las 24.951 unidades de un año antes, y que ponen de manifiesto el avance de la movilidad eléctrica en el país, bajo un entorno del sector complicado, con la llegada de las marcas chinas y con ayudas a los usuarios que pueden tardar hasta dos años en ser efectivas.

Igualmente, a cierre de 31 de diciembre Tesla Spain contaba con 14 puntos de venta en España (ocho tenía en 2023) y con una red de sus supercargados de 81 instalaciones, frente a las 64 a finales de 2023. En cuanto a su número de empleados, Tesla aumentó su plantilla en un 41% hasta diciembre de 2024, con un total de 257 trabajadores, de los cuales 44 pertenecían a su área de ventas y 213, a servicios. Por último, la compañía distribuirá íntegramente su beneficio neto a la cuenta de reservas voluntarias, al contrario que el año pasado cuando otorgó 7 millones de euros a sus accionistas.

