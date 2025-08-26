Jaime Lorente ‘hace visible lo invisible’ de la mano de Unitas

La clínica de salud mental y Centro de Día referente para Trastornos Alimentarios y Trastornos de la Personalidad Unitas, lanza la campaña ‘Hacer visible lo invisible’, protagonizada por el actor Jaime Lorente.

La campaña, compuesta por el lanzamiento de un spot en redes sociales y un podcast, tiene por objetivo sensibilizar y visibilizar los problemas de salud mental, ya que estos «pueden ser invisibles hasta para quienes lo sufren», como reza uno de los lemas de esta clínica murciana.

De este modo, esta clínica especializada en psicología, psiquiatría y nutrición, da un paso adelante con esta campaña para animar a los murcianos y murcianas a «confiar y acudir a profesionales de la psicología y la psiquiatría», ya que para la directora de esta clínica, la psicóloga Lorena Belmonte, «es importante hablar de salud mental porque es una parte esencial de nuestro bienestar».

«Aprender a cuidarnos, encontrar a profesionales para poder expresar nuestras emociones y tener más herramientas para poder afrontar lo que nos pasa en la vida es importante porque los problemas de salud mental tienen mucho que ver con lo que nos ocurre, y nuestra manera de dar respuesta al sufrimiento emocional».

Para Lorena Belmonte, «la prevención y la atención temprana” son esenciales en cuestiones de salud mental. El acceso a tratamientos intensivos e integrales cuando aparecen los primeros síntomas de un trastorno mental mejoran el pronóstico y reducen el impacto en la vida de las personas», afirmó. Con esta campaña queremos poner sobre la mesa que «la sensibilización social facilita la recuperación y la normalización en una sociedad cada vez más integradora y diversa», argumentó Belmonte.

Nacida en 2020, Unitas es un referente regional en salud mental, siendo expertos en Trastornos alimentarios y de la Personalidad. Cuenta con el primer recurso de Hospital de Día para atender a personas con trastornos de conducta alimentaria y trastornos de la personalidad en la etapa infanto juvenil y adultez, en horario intensivo de mañana y de tarde a través entre otro de talleres, terapias, grupos, comedor terapéutico y actividades para entender, contener y tratar el sufrimiento mental.