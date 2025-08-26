Impulso a las pymes y ‘startups’ en la industria europea de defensa y seguridad

La Región de Murcia ha capitaneado en el primer semestre del año el impulso de un mayor protagonismo de las pymes y ‘startups’ en la industria de defensa europea y de las tecnologías duales. En este sentido, la Oficina de la Región en Bruselas ha reforzado la presencia de la Comunidad Autónoma en el ecosistema europeo de defensa, con eventos estratégicos, grupos de trabajo e iniciativas de colaboración internacional.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, destacó que Caetra «es un ejemplo de buena práctica en el marco europeo de autonomía estratégica en defensa, ha puesto de manifiesto la importancia de apoyar el fortalecimiento de las pymes para que escalen y participen en este sector», y subrayó que «nuestras fórmulas de impulso a las tecnologías duales, con acciones de capacitación, promoción de colaboraciones público-privadas y apoyo para participar en licitaciones internacionales, está siendo una inspiración para otras administraciones públicas».

El liderazgo de la Región para que la agenda europea incorpore a los ecosistemas regionales de defensa se ha concretado en múltiples iniciativas que han contado con la participación activa de la Oficina de Bruselas. Una de las más destacadas fue la organización de la Conferencia Europea sobre la Industria Naval de Defensa, celebrada en Cartagena los días 6 y 7 de marzo de 2025, que congregó a más de 300 empresas, clústeres y representantes institucionales del sector naval europeo.

Igualmente, la Oficina ha colaborado activamente en acciones para entretejer nuevas alianzas y colaboraciones en el ámbito europeo, entre las que destaca la asistencia al ‘Infoday’ del Fondo Europeo de Defensa (FED), los días 3 y 4 de abril en Bruselas, un instrumento clave de financiación para proyectos colaborativos europeos. Destacan, en este sentido, los contactos estratégicos para impulsar colaboraciones en tecnologías duales con regiones como Häme (Finlandia) y su ecosistema tecnológico ‘Define’.

Asimismo, recientemente, el Info ha asumido el liderazgo de un nuevo Grupo de Trabajo de Defensa, en el marco de la Asociación de impulso de la internacionalización de las empresas europeas, red Trade Promotion Europe, centrado en el seguimiento de programas de financiación y en el intercambio de buenas prácticas entre agencias de promoción comercial.

López Aragón recordó que «desde el Gobierno regional trabajamos para que nuestras empresas sean actores protagonistas en grandes proyectos competitivos y colaborativos europeos de defensa». «Estas acciones están orientadas a que pymes, centros tecnológicos y ‘startups’ de la Región de Murcia ganen visibilidad, accedan a nuevas alianzas y se posicionen en el centro de las cadenas de valor de la industria europea de la defensa, especialmente en sectores estratégicos de alto impacto», añadió.