Europa estrecha el cerco sobre Booking. La plataforma, que intermedia entre los hoteles y los clientes en la búsqueda de habitaciones, ha sido sancionada con 412 millones de euros por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La mayor multa del 'superegulador' español en toda su historia podría no ser la única, pues cada vez son más las autoridades europeas que ponen el foco en el 'modus operandi' del buscador hotelero.

La primera fue la Comisión Europea, al designar a Booking el pasado mayo como guardián de un servicio de intermediación en línea, lo que implica cumplir con los estrictos requisitos antimonopolio de la ley de mercados digitales (DMA, por sus siglas en inglés). El objetivo es garantizar que se comporte de manera equitativa en un mercado en el que tiene un dominio significativo al prohibir, por ejemplo, que priorice sus servicios frente a otros ofrecidos por terceros.

Además, en septiembre de 2017, la Oficina Suiza de Vigilancia de Precios abrió también una investigación al buscador en ese país sobre su nivel de comisiones, lo que podría llevar a la compañía a reducir sus márgenes allí, según revela Booking en la presentación de sus resultados semestrales, que tuvieron lugar este jueves por la noche en Norwalk, ciudad de Connecticut, en la costa este de Estados Unidos.

Un año más tarde, en julio de 2023, la Oficina Polaca de Competencia y Protección al Consumidor abrió otra investigación, esta vez sobre la "identificación de anfitriones privados y profesionales y sus mensajes en relación con las obligaciones contraídas con los consumidores". Y en marzo de 2024, la Autoridad de Competencia italiana inició un expediente sobre si determinadas prácticas de Booking pueden producir efectos adversos para los hoteles y otras agencias de viajes online, en línea con lo ocurrido en España.

"Si alguna de las investigaciones revelara que las prácticas de Booking violan las leyes respectivas o fueran parte de una resolución negociada, Booking podría enfrentarse a importantes multas, restricciones en sus prácticas comerciales o verse obligado a asumir otros compromisos", afirma la empresa en el citado comunicado. Pese a todo, la plataforma ganó 2.297 millones de dólares (2.125,8 millones de euros al cambio actual) en este primer semestre, lo que supone un crecimiento del 47,6% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Precedente español

En el caso español, la CNMC ha multado a Booking, con una cuota de entre el 70% y el 90% del mercado, por establecer cláusulas de precio en beneficio de la plataforma y la imposición de condiciones generales de contratación en inglés y por priorizar a los hoteles que más ventas tengan a través del buscador en la clasificación, entre otras cuestiones. Los hoteleros españoles han aplaudido la resolución de la CNMC al asegurar que sientan un "aviso para navegantes sobre el comportamiento que tienen muchas compañías llamadas de 'nivel global' que no tienen una ubicación clara, pero no obedecen a ningún tipo de normativa ni control".

El sector considera que es "necesario que existan este tipo de compañías" pero "respetando los derechos de los proveedores de servicios y las fronteras del derecho aplicable". "Ahora esperamos que los tribunales nos sigan dando la razón y tengamos unas medidas más justas que vayan en pro de una mejor competencia para que todos los hoteleros tengamos los mismos derechos porque es así como debe ser y, no porque lo establezca una compañía que cuente con el monopolio del mercado", ha afirmado en un comunicado el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Jorge Marichal.

Nuevas inspecciones

La compañía ha estado involucrada en otras inspecciones relacionadas con la protección al consumidor en Reino Unido y Europa, según revela, que le han llevado a asumir "compromisos voluntarios" con las autoridades de competencia, como mostrar precios y cargos obligatorios, proporcionar información sobre el dinero ganado en las clasificaciones de los resultados de búsqueda y hacer ciertos ajustes en la forma en la que se muestran los descuentos a los consumidores.

Y no descarta tener que verse inmersa en nuevas indagaciones en el futuro. "Es posible que nuevas jurisdicciones puedan involucrar a la compañía en discusiones para implementar cambios en su negocio en esos países. Booking no puede predecir qué efecto tendrá cualquier compromiso similar futuro en su negocio, en sus prácticas industriales o en el comercio online en general. En la medida en que cualquier otra investigación o indagación resulte en compromisos, multas, daños u otros recursos adicionales, el negocio, la situación financiera y los resultados de las operaciones de la compañía podrían verse perjudicados", concluye.

Suscríbete para seguir leyendo