Las cancelaciones masivas golpean al turismo rural gallego en la ola de incendios

Los teléfonos de muchos alojamientos gallegos no dejaron de sonar este verano —tampoco los avisos de sus plataformas online— pero no para nuevas reservas, sino para cancelaciones en cascada. La ola de incendios que asola en los últimos días varias comarcas gallegas ha golpeado de lleno al turismo rural, con anulaciones masivas y cierta psicosis entre los viajeros. "Hay establecimientos que han sufrido hasta 40 cancelaciones, lo que supone pérdidas de entre 6.000 y 8.000 euros", lamenta el presidente del Clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal.

Las zonas más afectadas son Ourense —con especial incidencia en Valdeorras, Xinzo de Limia, Oímbra y parte del Ribeiro—, además de áreas costeras como Oia y O Salnés. "Ha habido clientes que, estando alojados, cogieron miedo y se marcharon antes de tiempo. Otros, directamente, cancelaron sus vacaciones al ver las noticias de los incendios", explica Pardal, quien subraya que "también están perjudicados lugares donde no había riesgo".

A las cancelaciones se suman casos singulares: viajeros que no pudieron llegar (o irse) por el corte del AVE Madrid-Galicia o de carreteras como la A-52 y la N-525, y turistas que se vieron obligados a prolongar su estancia al quedar atrapados sin transporte. "Hay casuística de todo tipo. El sector está preocupado y pendiente de las ayudas que la Xunta, añade Pardal.

El Clúster ya trasladó a la Administración los casos más graves y reclama que las compensaciones sirvan para paliar las pérdidas de reservas. "En general, la mayoría de los establecimientos devolvió el dinero de las cancelaciones, incluso cuando la política de reservas no les obligaba. El sector ha demostrado responsabilidad, pero ahora necesita respaldo", insiste.

Desde la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Pontevedra (Feprotur), su presidente, César Ballesteros, coincide en señalar el fuerte impacto en el turismo rural y también en el alojamiento en general. "Los incendios y los cortes de transporte han generado una incertidumbre enorme. Hemos visto movimientos constantes de fechas, modificaciones y cancelaciones, pero también personas que tuvieron que alargar su estancia por las dificultades para desplazarse", coincide.

Consecuencias a largo plazo

Ballesteros advierte de que las consecuencias no se limitarán al corto plazo: "La pérdida de recursos naturales —paisajes, bosques y espacios protegidos— es un golpe directo al turismo rural, cuya fortaleza es precisamente la riqueza medioambiental y la tranquilidad del entorno. Nuestra riqueza natural es uno de nuestros principales atractivos y esperamos que pueda recuperarse cuanto antes".

Tanto el Clúster de Turismo como Feprotur coinciden en que, pese a que la situación está ya bajo control, la temporada estival ha quedado marcada por esta catástrofe. "Es un golpe muy duro para las comunidades locales que viven del turismo. Ahora toca dar tranquilidad al viajero y esperar a que las ayudas permitan compensar en parte lo perdido", concluye Pardal.

Mientras, la Asociación Gallega de Albergues Privados (Agalber) alerta sobre cancelaciones "innecesarias" que están recibiendo y que cree que se deben al miedo y la desinformación porque la mayoría de los tramos del Camino de Santiago no tienen riesgo. Solo dos de las rutas –precisan— la del Camino de Invierno y la del Sanabrés tiene algunos tramos afectados, mientras que tanto el Camino Francés, como el Portugués, el del Norte o el Inglés, entre otros, funcionan "con normalidad". En el Camino Sanabrés algunos de los tramos de la zona de Castro Dozón están quemados, pero la ruta permanece abierta, aunque el albergue de Vilar de Barrio está temporalmente destinado a brigadistas.

En el caso del Camino de Invierno, la situación sigue siendo "compleja" en algunos puntos por lo que recomiendan contactar con los albergues de la zona para obtener información actualizada antes de planificar la ruta. El resto de rutas están operativas, destaca Agalber, que recuerda que el Camino de Santiago es un motor fundamental para el turismo sostenible en Galicia, especialmente en las zonas rurales, y la cancelación masiva de reservas "sin base real" perjudica mucho a los pequeños negocios esta temporada compleja.

