La Región de Murcia se asoma como "el mejor destino para invertir"

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través ‘Invest in Murcia’, el área de captación de inversiones del Instituto de Fomento (Info), trabaja en la actualidad en 94 proyectos que, en caso de ejecutarse, supondrán una inversión de 2.780 millones de euros y la creación de 2.710 puestos de trabajo.

El 77,6% de estos proyectos, casi ocho de cada 10, los impulsan empresas que no tienen implantación en la Región, «por lo que si se confirma su puesta en marcha, ampliaría el número de entidades que apuestan por nuestra Comunidad Autónoma como el mejor destino para invertir», según señaló la consejera del ramo, Marisa López Aragón.

Entre los proyectos más generadores de empleo están los de una planta de fabricación de fertilizantes; una planta logística de distribución; una planta de fabricación de envases de aluminio para bebidas y una planta de producción de sistemas de almacenaje de energía con baterías, todos ellos de empresas extranjeras.

Hay que destacar que, en el primer semestre de este año, han confirmado su apuesta por la Región como destino de inversión tres nuevos proyectos, que han elegido Totana, Fuente Álamo y Lorca como ubicaciones. Asimismo, han finalizado sus obras dos, en concreto, una nueva industria de alimentación animal y el traslado y ampliación de una planta de reciclaje de plásticos, ambos en Lorca.

Área de captación de inversiones

Una mención especial en el área de captación de inversiones es la Unidad de Aceleración de Inversiones (UNAI), «una iniciativa pionera de nuestra Región que se ha convertido, con su labor de coordinación e impulso, en una valiosa herramienta a la hora de posicionar el indudable interés de la Región como destino de inversión», subrayó la titular de Empresa.

Así, desde su puesta en funcionamiento hasta finales del pasado año, la UNAI logró finalizar la tramitación de 157 proyectos, con una inversión de 2.684 millones de euros, que han generado un total de 4.343 empleos. Actualmente, la cartera de proyectos que están en la UNAI asciende a 70, por valor de 2.400 millones de euros y 2.133 puestos de trabajo.