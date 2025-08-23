Los pagos con el móvil se popularizan y la cifra de usuarios crece un 15% en el último año, solo en CaixaBank

Los clientes de CaixaBank realizaron 100,7 millones de operaciones con el pago móvil el pasado mes de junio, lo que supone un aumento del 34,4% en comparación con el mismo mes del año anterior, según ha informado a través de un comunicado. De esta forma, la entidad logra un récord de operaciones de pago móvil y una base de clientes "en expansión".

El banco también destaca que durante los últimos 12 meses, el número de usuarios de pago móvil ha crecido un 15,3%, hasta alcanzar los 4,85 millones, mientras que el parque de tarjetas 'enroladas' en los dispositivos digitales ha aumentado un 12,4% y ya supera los 7,3 millones. Así, un 38% de compras con tarjeta se realizan ya a través de dispositivos móviles y 'wearables', una cifra que el banco prevé que siga aumentando notablemente en el corto plazo.

La entidad asegura que la mecánica cuenta con tres capas de seguridad y la autorización de pagos mediante patrones biométricos, lo que garantiza todas las transacciones. La innovación en medios de pago es clave para CaixaBank, que tiene como uno de los grandes pilares de su plan estratégico 2025-2027 la transformación del grupo, que incluye la adopción de las nuevas tecnologías disponibles y el desarrollo de iniciativas pioneras.

CaixaBank cuenta en la actualidad con 12,4 millones de clientes digitales (tras crecer en 600.000 en los últimos 12 meses), lo que la sitúa, según destaca la misma compañía en un comunicado, en la vanguardia "en el desarrollo de nuevos modelos y sistemas para dar respuesta a las demandas de sus clientes".

Además, a través de CaixaBank Payments & Consumer, el grupo lidera el mercado ibérico de medios de pago, con un parque de más de 34 millones de tarjetas comercializadas, más de 16 millones de clientes con tarjeta y una cuota por facturación en compras del 31%. En cuanto a crédito vivo, cuenta en el mercado ibérico con una cartera de 12.900 millones de euros.