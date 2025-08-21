El SEF impulsa un grupo de trabajo para mejorar la empleabilidad de personas con trastorno mental grave
La coordinación entre entidades sanitarias, sociales, sindicales y empresariales busca ofrecer una atención integral y programas adaptados que favorezcan la inclusión laboral
La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), ha impulsado un grupo de trabajo con el objetivo de mejorar la empleabilidad de las personas con trastorno mental grave.
La iniciativa responde a las indicaciones del Consejo Asesor Regional de Salud Mental y marca el inicio de un trabajo colaborativo entre administraciones, entidades sociales y agentes económicos y sindicales con el fin de desarrollar programas específicos y eficaces que favorezcan la inclusión laboral de este colectivo.
La directora general del Servicio Regional de Empleo y Formación, Pilar Valero, explicó que “es fundamental trabajar de forma coordinada con los agentes que están directamente implicados y que conocen de cerca las realidades y necesidades de las personas con trastorno mental grave, ya que solo así podemos diseñar programas útiles y ajustados que mejoren su empleabilidad y su inclusión social”.
En este primer encuentro, que tuvo lugar en junio, participaron representantes del Servicio Murciano de Salud, Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia, Federación Salud Mental Región de Murcia (Feafes), Asociación Murciana de Rehabilitación Social (ISOL), Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem) y los sindicatos UGT y CCOO.
El grupo de trabajo desarrollará sus actividades a lo largo del año y permitirá actualizar el Informe de la Comisión de Salud Mental y Empleo con un enfoque más ajustado a las necesidades actuales del colectivo, reforzando así la red de atención integral y el acceso al empleo como vía de recuperación y autonomía.
En este sentido, Valero subrayó que “la puesta en marcha de este grupo de trabajo es un paso fundamental para adaptar nuestras políticas de empleo a las realidades actuales de las personas con problemas de salud mental”.
