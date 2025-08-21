Ecovidrio reconoce al restaurante CP8 como el establecimiento hostelero más sostenible de la Región de Murcia

Ecovidrio, el único SCRAP especializado en vidrio que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva y da respuesta a la sostenibilidad de los envases de vidrio desde el origen, ha distinguido al restaurante CP8, de Cabo de Palos, Cartagena, como el establecimiento más responsable y comprometido con la sostenibilidad de la costa de la Región de Murcia. Este premio forma parte del #MovimientoBanderasVerdes, la campaña estival de Ecovidrio que reconoce el esfuerzo de la hostelería local y el activismo de los municipios costeros por la circularidad durante el verano, en especial en lo relativo a la correcta gestión de los residuos.

En esta VI edición del #MovimientoBanderasVerdes, Ecovidrio ha contado con la participación de más de 15.000 hosteleros y 180 municipios costeros de seis comunidades autónomas: Andalucía, Región de Murcia, Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes Balears y, como novedad este año, Cantabria. En la Región de Murcia, han participado más de 700 hosteleros de 6 municipios. Todos ellos han mostrado su compromiso con el medioambiente, siendo finalmente el ganador el restaurante CP8, de Cabo de Palos.

En concreto, el restaurante CP8 ha sido galardonado por su compromiso con el producto de proximidad y de temporada, colaborando estrechamente con proveedores locales para reducir su huella de carbono. Entre sus medidas sostenibles se incluyen la reducción del desperdicio alimentario, el control del consumo de luz y agua, por ejemplo, con el uso de iluminación y equipos de bajo consumo, y una gestión exhaustiva de los residuos, con especial foco en la separación y reciclaje de vidrio.

Junto a CP8, el resto de establecimientos premiados en España han sido Surla (Tarifa, Cádiz), El Farillo (Motril, Granada) y La Cueva (Ayamonte, Huelva), en Andalucía; Catalina (Gavà, Barcelona) y Les Corones (Torroella de Montgrí, Girona), en Catalunya; Baobab Soul Kitchen & Bar (San Juan Playa, Alicante) y Rubén Miralles (Vinaròs, Castellón), en la Comunitat Valenciana; Can Mimosa Ibiza (Santa Eulària des Riu, Eivissa), en las Illes Balears; y La Torre by Marañón (Galizano), en Cantabria.

En esta nueva edición, los hosteleros galardonados disfrutarán de una exclusiva Master Class y una degustación de varios platos a cargo del reconocido chef Ricard Camarena, quien cuenta con dos ‘Estrellas Michelin’ y una ‘Estrella Verde Michelin’ por su compromiso con la sostenibilidad.

La sostenibilidad hostelera en la Región de Murcia

Con motivo de esta nueva edición del #MovimientoBanderasVerdes, Ecovidrio ha lanzado el ‘III Barómetro sobre la sostenibilidad hostelera de nuestras costas’, un estudio que mide el grado de implantación de prácticas sostenibles en la hostelería en las principales zonas turísticas de España.

En la tercera edición de este estudio, la Región de Murcia ha alcanzado un ‘Índice de Sostenibilidad’ del 67,2 %, situándose en último lugar, por detrás de Cataluña (85,5 %), Andalucía (79,6 %), Islas Baleares (78,7 %), Cantabria (78,6 %) y la Comunitat Valenciana (70,4 %).

Las poblaciones de Mazarrón y San Javier son las que lideran la aplicación de medidas de sostenibilidad dentro del sector HORECA murciano.

En cuanto a las palancas de sostenibilidad que mejor trabajan los hosteleros de la Región de Murcia, destaca especialmente la gestión de residuos, que crece un 11,6 % y se sitúa en un 82,5 %, por encima de otros factores como el consumo de energía (65,6 %), el consumo de agua (63,7 %) y el consumo responsable (41,2 %). Dentro de esta gestión, sobresale la recogida selectiva de envases de vidrio, con recogida selectiva de envases de vidrio del 97,5 %, un área en la que los hosteleros murcianos muestran un alto compromiso.

Un compromiso firme con la circularidad en la costa murciana

La entrega de estos reconocimientos forma parte del Movimiento Banderas Verdes de Ecovidrio, un proyecto que se ha consolidado como una iniciativa clave para la entidad dentro de su alianza con el sector de la hostelería. Gracias a la responsabilidad de municipios y hosteleros, en la pasada edición del Movimiento Banderas Verdes se recogieron más de 2.250 toneladas de envases de vidrio en la Región de Murcia. El reciclado de estos envases consiguió: