La entrada de Vox dispara la deuda pública de los municipios de las Baleares

La entrada de Vox en los gobiernos municipales de Mallorca ha supuesto un repunte significativo de la deuda pública en las Baleares durante 2024. La formación de extrema derecha tiene presencia directa en los ejecutivos municipales o un peso determinante en los presupuestos de los tres ayuntamientos que más han incrementado su endeudamiento, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda sobre deuda viva.

La suma de la deuda de los 67 municipios de Baleares alcanzó los 227 millones de euros a finales de 2024, un 19 % más que el ejercicio anterior, cuando el pasivo se situaba en 191 millones. Los tres municipios que más han engrosado su deuda son Palma, Calvià y Llucmajor.

En el caso de Palma, aunque Vox no forma parte del gobierno municipal del PP, sus votos son clave en la aprobación de los presupuestos. La capital balear ha aumentado su deuda hasta los 157 millones de euros, 23 millones más que el año anterior, con una deuda per cápita de 360 euros.

Sin contar Palma, los municipios de la Part Forana donde PP y Vox cogobiernan —Llucmajor, Calvià, Alcúdia y Marratxí— son responsables de prácticamente toda la subida de la deuda pública, con un incremento conjunto de 13,8 millones de euros, frente a un aumento total de 13,2 millones. Esto implica que la contención financiera de otros ayuntamientos ha amortiguado el impacto del endeudamiento generado por estos cuatro consistorios.

Aumento de deuda en Calvià y Llucmajor

Calvià, gobernado por PP y Vox, ha pasado de 12 a 21 millones de euros, lo que lo convierte en el municipio de más de 10.000 habitantes con la mayor deuda per cápita de Baleares: 391 euros por persona. La oposición ya expresó su rechazo a los presupuestos del año pasado por el notable incremento de la deuda.

Más llamativo aún es el caso de Llucmajor, que ha duplicado su endeudamiento en apenas un año: de 5 a 10 millones de euros. El nuevo equipo de gobierno, formado por PP, Vox y ASI, ha dado un giro radical a las cuentas municipales. En 2019, el propio PP local llegó a elogiar la gestión económica del anterior ejecutivo de izquierdas. Hoy, el municipio se enfrenta a una deuda creciente tras años de equilibrio financiero.

Tres de los cuatro ayuntamientos donde Vox cogobierna en Mallorca han aumentado su deuda

Incluso en municipios donde el aumento ha sido simbólico, como Alcúdia, el cambio es significativo. Tras nueve años con deuda cero, ha cerrado 2024 con un pasivo de 36.000 euros.

En el caso de Marratxí, también gobernado por PP y Vox, la evolución ha sido positiva: la deuda se ha reducido ligeramente, de 423.000 a 395.000 euros, siendo el único de los cuatro ayuntamientos con presencia de Vox que no ha incrementado su deuda.

De este modo, el conjunto de Baleares ha acabado pagando los platos rotos de la gestión de Palma, Calvià y Llucmajor. Sin el incremento de deuda registrado en estos tres ayuntamientos, el archipiélago habría cerrado 2024 con una evolución positiva, siguiendo la tendencia del resto del país, donde la deuda municipal ha descendido.

