ElPozo Alimentación se sube a la bici con La Vuelta 2025

ElPozo Alimentación vuelve a subirse a la bicicleta durante 21 etapas al ser patrocinador principal de La Vuelta 2025, uno de los eventos deportivos con más espectadores y seguidores en los 190 países en los que se retransmite.

La empresa da su nombre al Premio de la Combatividad, que consigue el ciclista elegido por los telespectadores por ser el más luchador de la etapa del día anterior. ElPozo Alimentación comparte con este galardón los valores de esfuerzo, lucha y espíritu batallador. Además, en esta edición la compañía sorteará, entre todas las personas que voten, un jamón ElPozo por etapa y una bicicleta profesional cada semana.

La compañía sigue apostando por demostrar su apoyo a La Vuelta e impulsar entre sus colaboradores, clientes y consumidores valores como el trabajo en equipo, la superación y el liderazgo que definen tanto a este evento como a ElPozo Alimentación.

Más allá de la competición deportiva, La Vuelta se ha convertido en una iniciativa cultural y turística que muestra la diversidad y la belleza de los lugares por los que transcurre.

En ElPozo Alimentación, el deporte es una forma de conectar con la sociedad, con los valores que emocionan y con las personas que creen en el esfuerzo como camino al éxito.