BANCA
Abanca dona un millón de euros para ayudar a los afectados por los incendios forestales
La entidad ha habilitado una cuenta en la que se pueden hacer donativos
Madrid
Abanca ha donado un millón de euros como ayuda inmediata para las zonas afectadas por los recientes incendios forestales, según ha informado en un comunicado. Además, ha habilitado su cuenta (ES80 2080 7208 3385 3000 7122) para todas aquellas personas o entidades que deseen hacer donativos.
"Estos recursos serán gestionados con el máximo rigor, contando con el asesoramiento de expertos en situaciones similares, y siguiendo el modelo de otras acciones solidarias emprendidas por la entidad", asegura el banco.
Como complemento a estas iniciativas, Abanca ha puesto a disposición de los damnificados, desde el inicio de los siniestros, planes de apoyo para el sector agrícola, así como el equipo de su negocio de seguros.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Entre Dos Mares', un posible nuevo municipio en La Manga
- La producción de dorada desaparece de la Región de Murcia
- El fuego llega a la Región: los rayos provocan varios incendios en montes de la Vega Alta y el Noroeste
- José Luis Gandolfo, farero jubilado del Faro de Cabo de Palos: «No quiero subir al faro porque para mí es más mi casa que la casa donde vivo»
- Un ganadero de la Vega Alta viola durante años a su hija menor en un pajar y cuando la llevaba a alimentar a los corderos
- Da un cabezazo a un socorrista en una playa de Mazarrón y le rompe la nariz
- Golpea en la cara al médico que intentó calmarla cuando perdió los nervios en Urgencias del Hospital de Molina de Segura
- Carlos Alcaraz-Jannik Sinner, en Cincinnati: dónde verlo y a qué hora