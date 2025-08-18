Récord de trabajadores del sector turístico en julio en la Región

La Región de Murcia sigue alcanzando cifras de récord vinculadas al sector turístico. Según explica la Comunidad Autónoma a través de una nota de prensa, haciéndose eco de los datos publicados este lunes por Turespaña, este pasado mes se ha conseguido la marca de 67.733 trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el conjunto de actividades características del turismo, lo que representa un crecimiento interanual del 2,7 % y 1.771 afiliados más que hace un año. Este dato supone el registro más elevado de la serie histórica para un mes de julio, aseguran desde la Comunidad. El empleo en turismo fue en este mes el 10% del total de afiliados en la economía regional.

Por lo que se refiere a la afiliación media de trabajadores en el sector turístico de enero a julio de 2025, se logró también una cifra récord para este período del año, cifrándose en 66.186 trabajadores, con un crecimiento interanual del 2,5% que se traduce en 1.622 trabajadores más.

En hostelería y agencias de viajes, julio arrojó también un nuevo récord de afiliación, con un total de 50.120 trabajadores y un incremento interanual del 2,3%, ligeramente superior al producido en el conjunto de España, que fue del 2%. En este campo, la Región fue la cuarta comunidad autónoma con mayor incremento.

El sector hostelero se convierte en un refugio ante el calor A pesar de las altas temperaturas causada por la, todavía vigente, ola de calor, la mayoría de las reservas se mantuvieron activas. Como cuentan los propios hosteleros, los establecimientos fueron un "refugio ante las altas temperaturas", especialmente durante las horas centrales del día. Desde la Asociación Profesional de Empresarios de Hostelería de Cartagena y su Comarca (HOSTECAR) destacan que más del 80% de los locales han registrado niveles muy altos de ocupación, siendo el viernes y sábado los días de mayor movimiento. Como es habitual en las costas se presenció una mayoría de turismo nacional, sin embargo, los hosteleros volvieron a destacar el notable incremento de turistas internacionales durante los pasados días del puente. Según comentan, el sector hostelero de la Comarca de Cartagena ha cerrado el puente de la Asunción con un balance muy positivo, reafirmando su posición como uno de los periodos clave de la temporada estival. Desde la patronal se subraya que: "Aunque la temporada aún no ha finalizado, la evolución del verano ya está mostrando una tendencia muy positiva." Y recalcan que: "Los resultados de este año mejoran a los del año pasado, consolidando una vez más a la hostelería como motor de dinamización turística en nuestra región".

Con las cifras del mes de julio, fueron 40.671 los trabajadores asalariados en las actividades de hostelería y agencias de viajes, que sumaban el 81,1% del conjunto de trabajadores en esas actividades. Esta cifra supone un aumento del 2,6% respecto a julio de 2024 (un 2,4% en el conjunto de España).

El restante 18,9% fue empleo autónomo, que creció un 1,3% respecto a los niveles del año anterior, con 9.449 afiliados. La Región de Murcia fue la tercera comunidad con una mayor tasa de incremento relativo del empleo autónomo turístico.