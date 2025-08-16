El Gobierno regional impulsa 501 proyectos empresariales en el primer semestre del año

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), ha impulsado en el primer semestre del año un total de 501 proyectos empresariales vinculados a la I+D+i, la internacionalización, el acceso a financiación o la mejora de las infraestructuras industriales. Estos proyectos han obtenido 18,49 millones de euros de subvención, que han movilizado 30,6 millones de euros “en inversión en la transformación tecnológica que nos sitúa como referentes nacionales e internacionales en sectores estratégicos”, según declaró la consejera del ramo, Marisa López Aragón.

Las empresas regionales han mostrado un elevado dinamismo en el conjunto de los programas, especialmente en aquellos que suponen una apuesta firme por la I+D. En este sentido, destaca el área de innovación, que aglutina cuatro de cada cinco euros de ayudas. En concreto, se han apoyado 233 proyectos, a través de 12 líneas de ayuda, elevándose la subvención aprobada a 15,06 millones de euros.

Destacan la línea de ayuda destinada a los centros tecnológicos para realizar actividades I+D de carácter no económico; el programa de ayudas para fomentar la I+D empresarial (tanto proyectos individuales como en cooperación) y, en el marco del programa ‘Caetra’, las ayudas para la innovación abierta en ámbitos de defensa, seguridad y reconstrucción, así como la línea de incentivos a la contratación de servicios de apoyo para certificación y homologación en estos sectores.

En cuanto al área de financiación, se han aprobado ayudas para 41 proyectos a los que se han destinado 1,5 millones de euros en subvención, movilizando una inversión total inducida superior a los 2,4 millones de euros. Dentro de esta línea destacan el programa de ayudas dirigidas a la dotación y rehabilitación de parques empresariales; el pionero programa de apoyo a la entrada de inversores privados en empresas innovadoras con alto potencial de crecimiento, así como las subvenciones en el marco del programa de ayuda a la reactivación comercial y económica del casco histórico de Lorca.

Por su parte, en el área de apoyo a la internacionalización, el Info tramitó en los primeros seis meses de este año, un total de 227 expedientes por valor de 1,9 millones de euros en ayudas, generando inversiones que ascienden a 2,78 millones de euros. Sobresale por valor de la subvención concedida con 534.000 euros el programa de internacionalización que ha movilizado inversiones superiores a los 900.000 euros, llevando a las empresas de la Región a países de cuatro continentes.

López Aragón subrayó que “se ha vuelto a poner de manifiesto la intensa labor desarrollada por el Gobierno regional en la dinamización de la economía regional, con una apuesta firme por pilares que la hacen más resiliente, como la I+D, la internacionalización y la sostenibilidad”, y recordó que “el hecho de que las ayudas hayan llegado casi al 80 por ciento de los municipios demuestra el alcance del apoyo a las empresas regionales, que llega a la mayor parte del territorio de la Región”.

Distribución sectorial de las ayudas

Desde el punto del volumen de subvención concedida destaca en primer lugar la ‘Investigación y Desarrollo’, con 7,7 millones de euros concedidos, que ocupa la primera posición. Le sigue el sector de la ‘Industria alimentaria’, con 1,1 millones de euros concedidos en ayudas. Esa misma cuantía tienen las empresas del sector de ‘Actividades administrativas y otras’. Y, en cuarto lugar, destaca el sector de ‘Educación’, con un millón de euros en ayudas.

Actualmente, hay abiertas ocho convocatorias que fomentan la innovación y el emprendimiento a través de aceleradoras; la sostenibilidad; el acceso a financiación europea; la reactivación comercial y económica del casco histórico de Lorca; el acceso a financiación de los autónomos; la línea de ayudas al desarrollo de actuaciones del plan de internacionalización de la empresa o el relevo en empresas familiares.

Igualmente, permanece abierta la línea pionera de ayuda al asesoramiento para que las ‘startups’ participen en rondas de inversión privada. Todas estas ayudas cuentan en conjunto con un presupuesto que supera los 4,1 millones de euros.