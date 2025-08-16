Disfrimur se reafirma en una gestión empresarial responsable socialmente

Disfrimur ha presentado su Memoria de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 2024, un documento que refleja el firme compromiso de la compañía con la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo social y económico. El acto contó con la presencia de Longinos Marín, director de la Cátedra de RSC de la Universidad de Murcia, quien subrayó la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión empresarial responsable.

Entre los hitos más destacados de 2024, la compañía celebra: La obtención de la tercera estrella Lean & Green, tras alcanzar una reducción del 35 % en sus emisiones respecto al año 2016; el 20º aniversario de la delegación de San Isidro, un pilar clave en la expansión y consolidación de la compañía en el Levante español; y la renovación del Distintivo de Calidad Ambiental de Cataluña, que avala las buenas prácticas medioambientales implementadas por la empresa.

Disfrimur mantiene su compromiso con la sociedad desarrollando diversas iniciativas de acción social, reconociendo que una empresa debe contribuir al desarrollo social y económico, utilizando sus recursos y capacidades para generar un impacto positivo en su entorno.

Con esta Memoria, Disfrimur reafirma su compromiso con la sostenibilidad, innovación y el compromiso social.