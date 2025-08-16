Comienza la vendimia más larga en Jumilla

Con los primeros días de agosto arrancaba la vendimia en Jumilla, en concreto en Bodegas Juan Gil con la recolección de la variedad blanca Moscatel de Grano Menudo, uvas que darán lugar al Juan Gil Blanco. “Es el inicio de la época más especial para nosotros. Después llegará la vendimia de las variedades destinadas a vinos rosados, seguidas de las uvas para el porfolio de vinos sin alcohol, ya en septiembre estaremos con las tintas más tempranas para a mediados de septiembre comenzar con la vendimia de la variedad autóctona de esta zona, la Monastrell. Por la ubicación de nuestros viñedos prevemos que la vendimia se alargue hasta finales de octubre o los primeros días de noviembre”, explica Bartolomé Abellán enólogo de Bodegas Juan Gil. Durante aproximadamente algo más de tres meses Juan Gil irá sucediendo la recolección de sus uvas con el fin de vendimiar cada viñedo en el momento óptimo, “para mantener la calidad de nuestros vinos es importante acometer este esfuerzo en el campo. Jumilla tiene una extensión que nos permite trabajar con muchos pequeños viñedos de diferentes altitudes y eso nos aporta unas características únicas. Nuestros vinos no son una moda, son vinos que han conseguido traspasar barreras hasta conseguir ser vinos contemporáneos que llevan décadas demostrando el potencial de nuestra tierra y para conseguir esto, el trabajo de todo el equipo es constante y sacrificado en muchas ocasiones”. Más de tres meses vendimiando sin interrupción que hacen que Jumilla tenga probablemente una de las vendimias más duraderas de la península ibérica.

Una vendimia que llega con grandes esperanzas ya que gracias a las lluvias de primavera e inicio de verano se rompió la racha de tres años de sequía extrema que padecían nuestros viñedos, “en este tiempo habríamos perdido un patrimonio de viñedo viejo muy importante si no se hubiera roto el ciclo, entrando en una situación crítica no solo a nivel agrícola sino también a nivel económico de las miles de familias que viven de este sector en nuestra Denominación” explica Bartolomé Abellán quien manda un mensaje de esperanza a todos los viticultores, en su caso desde la visión clara de quien gestiona cerca de 800 hectáreas en propiedad y a más de 200 viticultores que van de su mano año tras año y es que “este año estaremos en una cosecha que será sobre el 70% de los niveles previos a la sequía y para la próxima campaña el viñedo da muestras de resistencia por lo que podemos pensar que volveremos a niveles de cosecha normales, si no suceden anomalías climáticas severas. En nuestra mano está mantener la calidad que nos permitirá hacer frente a situaciones complejas e inciertas en los mercados, llevamos muchos meses de trabajo y ahora es el momento de recoger el fruto que nos de futuro a todos”.

Jumilla es tierra de contrastes, histórica zona vinícola de España que además atesora en su museo arqueológico los restos de Vitis Vinífera más antiguos de Europa, datan del 3.000 a.C. y fueron encontrados en la ciudad murciana por el equipo de arqueólogos de D. Emiliano Hernández Carrión. Como Denominación de Origen cuenta con un tesoro, la pluralidad de territorios que abarca al extenderse por tierras tanto murcianas como albaceteñas. Esa extensión es la que permite tener viñedos desde los 300 metros de altitud hasta los cerca de 1.000. Una diversidad que ha hecho de esta tierra, la tierra de la Monatrell, una de las mejor valoradas por la calidad/precio de sus vinos a nivel mundial en las últimas décadas.