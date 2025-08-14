Repsol invierte 67 millones en el complejo industrial de Cartagena
Actualizará y reparará los equipos de la refinería de Escombreras tras firmar acuerdos con hasta 130 empresas
El complejo industrial de Repsol en Cartagena invertirá 67 millones de euros en la parada programada de mantenimiento de las unidades de combustibles construidas con anterioridad al proyecto de ampliación de la refinería y que se inicia esta semana.
Esta parada, que se prolongará hasta el mes de octubre, movilizará a una media de 800 trabajadores entre personal propio de Repsol y empleados de empresas auxiliares.
En concreto, se han firmado acuerdos con 130 empresas, de las que el 80% son locales, el 18% nacionales y el 2% internacionales, según informaron fuentes de la empresa en un comunicado.
Además de los trabajos propios de revisión y mantenimiento, Repsol va a poner en marcha nuevos proyectos, que le permitirán incrementar la eficiencia energética de las instalaciones y que supondrán una reducción de emisiones de CO2 de más de 7.000 toneladas anuales, avanzado en el objetivo de ser una compañía cero emisiones netas en 2050.
Uno de ellos supone la incorporación de mejoras tecnológicas y consiste en la instalación de un sistema que permitirá una distribución homogénea del aire en los hornos en función del caudal de combustible, consiguiendo así una reducción del consumo energético.
La compañía realiza de forma diaria tareas de inspección, mantenimiento y revisión de sus unidades, y periódicamente, de forma planificada, se realizan paradas programadas para llevar a cabo trabajos que requieren que las unidades no estén en funcionamiento.
