ESP Solutions alcanza un principio de acuerdo de reorganización de su deuda para seguir impulsando su crecimiento

ESP Solutions Group está de enhorabuena y es que la empresa líder en transporte terrestre con base en Murcia ha logrado un principio de acuerdo con sus principales acreedores para la optimización de su estructura de capital. Este acuerdo implica una entrada sustancial de nuevo capital, un traslado de deuda del corto plazo al largo plazo y una reducción de la carga de intereses. La operación asegura la viabilidad a largo plazo y mejora la calidad crediticia del Grupo. El principio de acuerdo es un paso importante para ESP Solutions Group que sigue en una senda de crecimiento sostenido y fortalecimiento de su posición en el mercado.

Este proceso está coordinado con entidades bancarias de primer nivel y liderado con éxito por Marcos Rodríguez, director Financiero de ESP Solutions Group. Los bancos acreedores del grupo han nombrado KPMG asesor en el proceso y, por su parte, ESP Solutions Group cuenta con el asesoramiento experto en reestructuración financiera de Houlihan Lokey.

Una noticia positiva y muy celebrada por la Dirección General de la compañía, David Moreno, CEO de ESP Solutions Group, quien asegura: “Esta operación es un paso decisivo para seguir construyendo una compañía ágil, competitiva y preparada para los retos del futuro. Quiero agradecer sinceramente a los bancos la confianza por nuestro modelo de negocio y, especialmente, a todo el equipo de ESP Solutions Group por su implicación, profesionalidad y compromiso. Sin su esfuerzo constante, no sería posible alcanzar hitos como este que refuerzan nuestra posición como operador logístico de primer nivel en Europa”.

La deuda se había generado bajo la dirección anterior de la compañía. La entrada en el capital del fondo español Avior Capital y del británico Blantyre Capital, hace casi tres años, supuso una completa regeneración profesional y una renovación absoluta del equipo directivo, lo que se materializó en un impulso decisivo para acelerar la estrategia de crecimiento inorgánico del holding, fortaleciendo su posición en el mercado europeo mediante la integración de compañías clave. En la actualidad, ESP Solutions Group está compuesto por 5 compañías de transporte y logística con sedes en España, Alemania, Rumania y Marruecos, cuyos camiones suman más de 18 millones de kilómetros mensuales cubriendo rutas entre Senegal, Marruecos y Túnez en África, la Unión Europea, Reino Unido y Suiza, llegando hasta Escandinavia, lo que supone 450 vueltas al mundo al mes.

ESP Solutions Group ha pasado de ser una agencia a convertirse en una compañía verticalmente integrada contando con cerca de 2.000 profesionales y una flota de más de 1.500 vehículos contabilizados a fecha agosto de 2025. ESP Solutions Group continúa consolidando su liderazgo en el sector logístico, apostando por la innovación, la sostenibilidad y la excelencia en el servicio, especializándose en el transporte de mercancía de alto valor, productos farmacéuticos, frutas, verduras, flores y plantas vivas.