CaixaBank impulsa la financiación empresarial en la Región de Murcia con un crecimiento del 15% en el primer semestre
El objetivo es proporcionar liquidez para su operativa diaria y respaldar sus planes de inversión y expansión
CaixaBank ha destinado 704 millones de euros a la financiación de empresas en la Región de Murcia durante el primer semestre de 2025, lo que representa un incremento del 15% respecto al mismo periodo del año anterior. Este volumen de financiación se ha canalizado a través de 2.961 operaciones, un 11% más que en los primeros seis meses del ejercicio anterior.
Los fondos han sido dirigidos principalmente a pequeñas, medianas y grandes empresas de la Región de Murcia, con el propósito de reforzar su liquidez y apoyar sus inversiones estratégicas. Además, CaixaBank ofrece soluciones financieras especializadas como factoring, confirming y renting, adaptadas tanto a las necesidades de circulante como a los proyectos a largo plazo.
La directora territorial de CaixaBank en la Región de Murcia, Olga García Saz, ha subrayado que “las empresas son clave para el empleo y la generación de riqueza y, por tanto, un motor esencial del desarrollo económico y social de nuestro territorio”. García ha destacado la “solidez de nuestro compromiso con ellas, a quienes acompañamos en su día a día con asesoramiento experto y apoyo constante”.
Asimismo, CaixaBank pone a disposición de sus clientes empresariales el Plan de Estímulo a la Inversión, mediante el cual un equipo de especialistas analiza la situación de cada empresa para ofrecer financiación a medida que impulse su competitividad y crecimiento.
En la Región de Murcia, la entidad cuenta con 8 oficinas y centros especializados dedicados exclusivamente a atender las necesidades del segmento empresarial. En estos espacios, un equipo de profesionales expertos ofrece una propuesta de valor diferencial basada en la gestión integral de las empresas.
CaixaBank, entidad de referencia para las empresas
CaixaBank es la entidad de referencia para empresas en España. Los clientes de la entidad financiera se benefician de un modelo de especialización desplegado desde sus 214 centros de empresa repartidos por toda la geografía española, en los que trabajan más de 2.300 profesionales altamente cualificados y con una sólida reputación en el asesoramiento empresarial.
La entidad cuenta con especialistas en financiación, comercio exterior, tesorería, turismo, negocio inmobiliario y pymes, que ofrecen un servicio personalizado más allá de lo financiero para apoyar e impulsar al sector empresarial.
En el ámbito internacional, CaixaBank apoya a sus clientes empresa con diversas soluciones operativas con acceso efectivo territorial a 156 mercados de distintos países y ofrece el mejor asesoramiento para las sus operaciones en el extranjero. La entidad presta servicio tanto a las pymes y microempresas que están iniciando sus actividades exportadoras como a las grandes corporaciones y grupos empresariales que afrontan proyectos internacionales más complejos.
Además, CaixaBank ha lanzado su nuevo Plan de Sostenibilidad trienal, que forma parte del nuevo Plan Estratégico 2025-2027, con el que movilizará 100.000 millones de euros en finanzas sostenibles para continuar avanzando hacia una economía más sostenible y favorecer el desarrollo económico y social de las personas.
