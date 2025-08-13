Limcamar renueva como proveedor del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Jávea

Limcamar, empresa especializada en licitaciones para Servicios de Limpieza con ámbito nacional, y presencia internacional, ha sido una de las tres adjudicatarias del contrato para el servicio de limpieza del Ayuntamiento de Jávea, haciéndose con uno de los tres lotes que se ofertaban, lo máximo a lo que podía optar.

El contrato, identificado con número de expediente 7290/2024, tiene un plazo de ejecución de cuatro años, que podrá prorrogarse por un año, si así lo estima el consistorio. En concreto, Limcamar ha resultado adjudicataria del lote número 1: ‘Limpieza de edificios municipales, centros docentes y aseos playas’ por valor de 4.569.717,76€, con 99 puntos sobre 100 en la valoración de los criterios de adjudicación previstos en los pliegos que rigen el procedimiento, y con más de cinco puntos de ventaja sobre el siguiente candidato.

Con este contrato, Limcamar afianza la confianza depositada por el consistorio javeanense, manteniendo la licitación que ya había conseguido en 2018 y que ha ejecutado por valor de 684.309,33€ al año, lo que supone una mejora del importe adjudicado de más del 40%, en esta ocasión.

La empresa de limpieza prestará sus servicios en los aseos de las playas de Grava/Port, Arenal, Portitxol y Granadella las más concurridas de Jávea, una población que pasa de algo más de 30.000 habitantes en invierno a superar los 150.000 en meses de verano.

Asimismo, entre los edificios municipales en los que Limcamar trabajará se encuentran las Dependencias Municipales del Portal del Clot, la Oficina Atención al Ciudadano (OAC), el Centro Social o el Conservatorio. Además, están los centros docentes de Mediterrànea, Port y Escoleta, entre otros.