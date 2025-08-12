Perplexity ofrece 34.500 millones por Chrome en plena presión antimonopolio a Google

Nuevo movimiento entre las grandes tecnológicas. La startup de inteligencia artificial Perplexity ha puesto sobre la mesa una oferta de 34.500 millones de dólares para comprar Chrome, el navegador estrella de Google que utilizan más de 3.500 millones de personas en todo el mundo.

La cifra, que casi duplica la valoración de la propia Perplexity (estimada en 18.000 millones), llega respaldada por un grupo de inversores que, según la firma, han comprometido los fondos necesarios para cerrar la operación.

Se trata de un anuncio, eso sí, que no llega en un momento cualquiera. Porque justo ahora, el juez federal Amit Mehta, —que el año pasado determinó que Google mantenía un monopolio ilegal en el mercado de las búsquedas—, está estudiando qué medidas tomar para restablecer la competencia. Y entre las opciones que baraja está la de forzar la venta de Chrome, una pieza clave en el ecosistema del gigante tecnológico, con más del 60% de cuota global de mercado.

Una jugada con posible efecto en los tribunales

Fuentes citadas por The Wall Street Journal interpretan la oferta como un mensaje directo al magistrado: hay un comprador serio y dispuesto a hacerse con Chrome si la justicia decide que Google debe desprenderse de él.

En una carta dirigida a Sundar Pichai, consejero delegado de Alphabet, Perplexity asegura que la operación “responde a un interés público de primer orden” al poner Chrome “en manos de un operador independiente y competente”.

La propuesta incluye el compromiso de mantener y desarrollar Chromium, el proyecto de código abierto que sustenta tanto a Chrome como a otros navegadores, así como mantener a Google como motor de búsqueda por defecto —aunque permitiendo a los usuarios cambiarlo—.

¿Quién es Perplexity?

Fundada en 2022 por exingenieros de OpenAI y otras grandes tecnológicas, Perplexity AI se presenta como un “motor de respuestas” que combina modelos de lenguaje propios con tecnologías como GPT-4 para ofrecer búsquedas conversacionales con citas y contexto.

En apenas tres años ha alcanzado los 10 millones de usuarios mensuales, ha recaudado más de 100 millones de dólares de inversores como Nvidia y Jeff Bezos, y ha lanzado productos como su propio navegador Comet —con el que busca integrar más funciones basadas en IA y optimizar la experiencia de navegación— o el asistente móvil Perplexity Assistant.

Sin embargo, el crecimiento acelerado de esta startup no ha estado excento de críticas. Estas, generalmente, culpan a la empresa de usar contenidos de terceros, lo que la ha llevado a enfrascarse en varias disputas legales sobre propiedad intelectual.

Todo ello añade una capa extra de interés a su ofensiva para hacerse con Chrome. Porque si consiguiera hacerse con el bsucador, la startup daría el gran sato: de nuevo jugador a líder absoluto en un mercado donde el navegador de Google es prácticamente omnipresente.