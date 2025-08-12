Papa Johns y Fini se dan el beso más dulce del verano
Los nuevos Papa Rolls Fini, elaborados con masa fresca y rellenos de salsa con sabor a los míticos besitos, llegan para revolucionar los postres con una colaboración tan inesperada como deliciosa
Este verano, Fini Golosinas y la cadena de pizzerías Papa Johns han unido fuerzas para crear una combinación que no pasará desapercibida: los nuevos Papa Rolls Fini sabor besito. Un postre de edición limitada elaborado con masa fresca rellena de toda la ternura (y la travesura) de los míticos besitos Fini en formato salsa y con el acabado azucarado tan característico de esta golosina. Una propuesta gamberra y divertida que transforma un momento dulce en un clásico veraniego: dar un buen mordisco... o un buen beso.
Esponjoso por fuera y con un corazón rosa, la suavidad de la masa fresca de Papa Johns, recién horneada, se encuentra con el sabor icónico de los Fini Jelly Kisses que huelen increíble y saben mejor. Al aroma que se escapa nada más abrir la caja, se suma un contraste de texturas y el sabor inconfundible de los mundialmente conocidos besitos de Fini. Una combinación dispuesta a derretir a cualquiera y que convierte cada bocado en una auténtica tentación. Además, se podrán disfrutar durante todo el verano en las pizzerías Papa Johns, con casi un centenar de establecimientos en ciudades entre las que destacan Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla.
La campaña, bajo el concepto de “Esa boquita pide besito”, juega con el gesto universal de anticipar un beso, ese momento justo antes de lanzarse. Ahora, esa misma expresión se transforma en deseo con el nuevo postre más apetecible del verano.
"A veces, las combinaciones más inesperadas dan lugar a las ideas más deliciosas. Con Fini, una marca que en principio parece muy distinta a Papa Johns, hemos encontrado el punto dulce que nos une: la pasión por sorprender. Así nacen estos nuevos Papa Rolls, diseñados para sacar sonrisas y romper moldes", comenta María Estrela, Directora de Marketing de Papa Johns Iberia.
Por su parte Berto Martínez, Brand Specialist de Fini y responsable de liderar la acción por parte de la compañía de golosinas, sostiene que “con esta colaboración buscamos seguir construyendo el universo emocional de Fini, sorprendiendo al consumidor y reforzando nuestro posicionamiento como una marca cercana, creativa y con capacidad de conectar desde lo inesperado. Y qué mejor forma de hacerlo que con un beso”.
El lanzamiento viene acompañado de contenidos digitales protagonizados por influencers como @Jennialcolado y @antoniiomreno (elkioskero), anuncios en plataformas de televisión y una dinámica irresistible en las pizzerías de Papa Johns: la tarde del 4 de agosto de 18 a 21 horas, los más rápidos podrán acercarse a cualquier establecimiento de la cadena de pizzerías Papa Johns, pedir “un besito” en mostrador y llevarse, totalmente gratis, los Papa Rolls Fini.
Porque si algo está claro es que no hay verano sin beso… ni sin Papa Rolls Fini Jelly Kisses.
