Interrumpida la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia por el incendio de Ourense

Los incendios que asolan España están causando estragos en la red de transportes. Adif acaba de informar de que la circulación de varias líneas se ha visto interrumpida por el fuego desatado en Ourense. En concreto, están sufriendo el parón los pasajeros que circulan en los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Galicia como a los que realizan el recorrido Santiago de Compostela-Ourense.