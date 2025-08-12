Astrade impulsa la inclusión social de personas con autismo
Colabora con la Universidad Miguel Hernández de Elche para impulsar la investigación
La Asociación para la Atención de Personas con Autismo de la Región de Murcia (Astrade) y la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) han acordado realizar un convenio de colaboración que siente las bases para el desarrollo conjunto de proyectos educativos, culturales y de investigación orientados a la integración social de las personas con trastorno del espectro autista.
Este acuerdo creará un marco de colaboración para impulsar juntos proyectos educativos y culturales, así como iniciativas de formación y asesoramiento mutuo; promover actividades de promoción social ligadas a la investigación y el desarrollo tecnológico; y facilitar el intercambio de estudiantes, profesorado y personal administrativo, con el fin último de favorecer la inclusión plena de las personas con trastorno del espectro autista.
«Este convenio representa un paso decisivo para combinar la experiencia científica de la UMH con el conocimiento práctico en atención al autismo que tiene nuestra Asociación», declaró Pedro Zapata, vicepresidente de Astrade. «Gracias a esta colaboración, podremos poner en marcha iniciativas que mejoren la calidad de vida y promuevan la autonomía de las personas con trastorno del espectro autista y sus familias».
- Un menor de 12 años viola a un niño de 5 con autismo en la Región de Murcia
- El comerciante de Molina de Segura que murió tras la paliza de su hijo no recibió ningún golpe mortal
- Los vecinos de Cabo de Palos, hartos de los problemas de aparcamiento
- Una nueva vida entre el tráfico de La Manga
- Andrea, madre murciana casada con un guineano por el rito musulmán: 'El cristianismo y el islam se parecen una barbaridad
- Revés judicial para la estación de la ZAL de Murcia
- Carrillo, precursor de la polémica enmienda de Jumilla: 'En Vox nadie me ha criticado por ser homosexual
- El preso que mató a su compañero de celda en Murcia con una lata estaba en la cárcel por robar un móvil