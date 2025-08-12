Astrade impulsa la inclusión social de personas con autismo

La Asociación para la Atención de Personas con Autismo de la Región de Murcia (Astrade) y la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) han acordado realizar un convenio de colaboración que siente las bases para el desarrollo conjunto de proyectos educativos, culturales y de investigación orientados a la integración social de las personas con trastorno del espectro autista.

Este acuerdo creará un marco de colaboración para impulsar juntos proyectos educativos y culturales, así como iniciativas de formación y asesoramiento mutuo; promover actividades de promoción social ligadas a la investigación y el desarrollo tecnológico; y facilitar el intercambio de estudiantes, profesorado y personal administrativo, con el fin último de favorecer la inclusión plena de las personas con trastorno del espectro autista.

«Este convenio representa un paso decisivo para combinar la experiencia científica de la UMH con el conocimiento práctico en atención al autismo que tiene nuestra Asociación», declaró Pedro Zapata, vicepresidente de Astrade. «Gracias a esta colaboración, podremos poner en marcha iniciativas que mejoren la calidad de vida y promuevan la autonomía de las personas con trastorno del espectro autista y sus familias».