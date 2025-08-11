PRESENTARÁ UNA PROPOSICIÓN NO DE LEY

El PP propone desbloquear suelo para construir más de nueve millones de viviendas

La formación conservadora presentará una proposición no de ley con mecanismos para agilizar y facilitar la urbanización de suelos

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, durante una rueda de prensa para tratar asuntos de actualidad, en la sede del PP, a 4 de agosto de 2025, en Madrid (España). En sus declaraciones, Bravo ha denunciado como “muy grave

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, durante una rueda de prensa para tratar asuntos de actualidad, en la sede del PP, a 4 de agosto de 2025, en Madrid (España). En sus declaraciones, Bravo ha denunciado como “muy grave / Eduardo Parra - Europa Press

Gabriel Santamarina

Madrid

El Partido Popular mueve ficha en materia de vivienda y presentará este lunes en las Cortes una proposición no de ley con medidas urgentes para desbloquear suelo en el que construir en el medio y largo plazo más de nueve millones de viviendas, que permitiría elevar en un 25% el parque total de viviendas existentes en España. La formación conservadora denuncia además el bloqueo en el Congreso de los Diputados por parte del Gobierno de su ley antiokupación.

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, señaló en una rueda de prensa que el Ejecutivo "lleva prometiendo durante años la construcción de 183.000, 40.000 o 50.000 viviendas y ninguna cifra se ha cumplido". Adicionalmente, Bravo reveló la baja inversión presupuestaria del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana durante los últimos dos años: "En 2024, dejó de ejecutar el 67%, porcentaje que supondría haber invertido más de 2.8000 millones en vivienda. Con datos hasta junio, la ejecución es del 5,3%, peor. La vivienda no era una preocupación en 2018 cuando llegó Pedro Sánchez a la Moncloa y siete años después es un drama nacional".

(Próxima ampliación)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents