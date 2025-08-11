Bolsa
Las Bolsas europeas inician la semana en negativo ante las negociaciones de paz para Ucrania
El Ibex abrió al alza, pero se ha desinflado y ha perdido el nivel de los 14.800 puntos
Las Bolsas europeas comienzan la semana con dudas ante las negociaciones de paz en Ucrania y con la agenda macroeconómica de la semana a la vista: este martes se publicará el IPC de Estados Unidos y finaliza la tregua comercial con China. El Ibex 35 ha comenzado con un repunte cercano al 0,3%, pero en los primeros compases de la sesión ha perdido el nivel de los 14.800 puntos y se deja un 0,5%. El Eurotostoxx cotiza con un descuento del 0,2%, mientras que el Dax alemán se deja un 0,29% y el Cac francés cae un 0,25%
A pesar de todo, cabe recordar que el Ibex 35 cotiza en niveles de 2008 y está cerca de alcanzar los 15.000 enteros, una cifra que no alcanzaba desde finales de 2007.
En el terreno empresarial español, destacan los dividendos de Banco Sabadell, Logista y Grifols, que distribuirán cerca de 548 millones de euros en dividendos a sus accionistas este mes de agosto. En concreto, el banco tiene previsto repartir unos 370,1 millones, mientras que la firma de hemoderivados pagará 102 millones y la empresa de distribución abonará 74 millones.
Otros mercados
El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, bajaba un 0,53% y se situaba en los 66,24 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, abría con un descenso del 0,66% para tocar los 63,46 dólares.
En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1671 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,253%.
