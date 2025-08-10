Hidrogea obtiene el sello ‘Reduzco’ del registro de huella de carbono

Hidrogea ha dado un paso más en su compromiso con el medio ambiente al obtener el sello ‘Reduzco’ del Registro de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de Absorción del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Este reconocimiento acredita que la compañía que gestiona el agua que llega a miles de hogares de la Región de Murcia no sólo calcula su huella de carbono, sino que ha logrado reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en los últimos años.

Hidrogea ha rebajado en un 8,33% la intensidad de emisiones de CO2 a la atmósfera entre los años 2022 y 2024. «Esto muestra el nivel de compromiso climático que nos hemos marcado en Hidrogea, ya que abarcar todos los tipos de emisiones asociadas a nuestra actividad, no sólo las directas, es más complejo tanto de medir como de mitigar», ha afirmado Eva Franco, directora de Sostenibilidad, Equidad y Acción Social de Hidrogea.

Franco ha añadido que «este sello es la constatación de que nuestras acciones para reducir el impacto ambiental están funcionando». «El siguiente objetivo es alcanzar el sello ‘Compenso’ con el que certificaremos que nuestras emisiones residuales se neutralizan a través de proyecto de absorción y así, cerrar el círculo de nuestra huella de carbono», ha añadido la directora de Sostenibilidad.