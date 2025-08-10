Grupo Cajamar gana 178 millones en el primer semestre
Su solvencia se sitúa en el 16,3 % y la tasa de morosidad se ha reducido hasta el 1,78 %, una de las más bajas de las entidades españolas
La actividad comercial de Grupo Cooperativo Cajamar ha proseguido su positiva evolución en el primer semestre del año, con un incremento de los recursos gestionados minoristas del 10,6 % y de la inversión crediticia en un 7,6 %, lo que le ha elevado el volumen de negocio gestionado hasta los 108.370 millones de euros y los activos totales se han situado en 64.540 millones. A la vez, su solvencia se sitúa en el 16,3 % y la tasa de morosidad se ha reducido hasta el 1,78 %, una de las más bajas de las entidades significativas españolas.
Grupo Cajamar continúa generando resultados positivos y sólidos por la actividad bancaria, a pesar del contexto actual de tipos de interés. Así, ha elevado los ingresos por comisiones de productos y servicios en un 9,1 %, así como los derivados de las comisiones de desintermediación, procedentes de la comercialización de seguros, planes de pensiones, consumo y fondos de inversión, en un 18,6 %.
Grupo Cooperativo Cajamar ha continuado alcanzando cifras muy notables en satisfacción de sus clientes. De esta manera, según el ‘Informe Nacional de Benchmarking de Satisfacción de clientes del sector financiero’ de la consultora Stiga, especializada en la medición, análisis y mejora de la experiencia, sigue siendo la segunda entidad mejor valorada en este ámbito entre las entidades significativas españolas.
