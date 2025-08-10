La Fundación SABIC refuerza su compromiso con el deporte local
Renueva su patrocinio de la Escuela de Fútbol de La Aljorra para las próximas tres temporadas
La Fundación SABIC España renueva el convenio de patrocinio del equipo de 1ª Autonómica Senior de la Escuela de Fútbol La Aljorra-A.D. Luis Guarch para otras tres temporadas. Se cumplen ya siete años de apoyo a la entidad que vertebra deporte y afición en La Aljorra desde 1982.
La colaboración ha permitido reforzar aún más el trabajo de cantera que realizan técnicos, jugadores y directivos de esta Asociación, así como el inicio de nuevos proyectos como, por ejemplo, el equipo de categoría sub-23 que también viste los colores de la EF La Aljorra con el patrocinio y esponsorización de SABIC, consolidación de los equipos de Categoría Femenina tanto a nivel de la FFRM como la Liga Local del Ayuntamiento de Cartagena.
«Su contribución ha potenciado la labor de desarrollo social y deportivo que ofrecemos desde el club y con ella hemos podido llegar a muchos más jóvenes», ha dicho Damián Ros Terrón, presidente de la Asociación Deportiva Luis Guarch, de La Aljorra quien añade que «quiero en mi nombre y en el de la A.D. Luis Guarch, a la que represento, agradecer y mostrar nuestra más sincera gratitud por esta continua colaboración de forma altruista y desinteresada a la Fundación SABIC España, a Dª. María Huertas Sánchez García, representante de la misma, que con esta contribución hacen posible el sueño de muchos niños/as a través de nuestro trabajo con su colaboración y patrocinio, y porque este continúe muchos años más».
