Prosegur confía a Limcamar la limpieza de todas sus instalaciones en España y Portugal

Prosegur, la empresa número uno en España en servicios de seguridad privada, ha confiado en Limcamar para la limpieza de todas sus delegaciones en España y Portugal, incluyendo la ciudad autónoma de Melilla y las islas de Madeira y Las Palmas, durante los próximos cuatro años (2025-2028).

El contrato conlleva la limpieza de más de 100 centros españoles y más de 20 portugueses, implica la subrogación de unos 200 trabajadores que se suman a la plantilla de más de 10.500 empleados con los que ya cuenta Limcamar.

«Trabajar con Prosegur, que es líder de su sector en España y se posiciona en el top tres del ranking mundial, representa un respaldo significativo al modelo de excelencia que promovemos desde Limcamar. Esta alianza no solo refuerza la confianza en nuestros servicios, sino que también pone en valor el compromiso, la profesionalidad y la calidad del trabajo que nuestros equipos desarrollan día a día», ha explicado Pedro Cánovas, director general.

Bajo el lema ‘En Prosegur hacemos del mundo un lugar más seguro. Y un mundo más seguro, es también un mundo más sostenible’, la empresa de seguridad se alinea con Limcamar en su política ‘Cuidamos lo importante’. Existe por tanto el compromiso, por parte de ambas instituciones, de trabajar bajo criterios ASG (Ambiental, Social y Gobierno Corporativo).

Muestran así un total convencimiento para integrar estos criterios en la toma de decisiones y en la operación por medio de buenas prácticas que contagien a clientes y proveedores.