La colaboración público-privada impulsa la I+D en la Región
La Consejería de Empresa y la compañía MTorres se dan la mano por las tecnologías avanzadas
La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, visitó esta semana la sede de MTorres en Fuente Álamo, una compañía referente en innovación industrial con medio siglo de trayectoria en sectores como el aeronáutico, las energías renovables o la automatización de procesos.
López Aragón mantuvo un encuentro con la vicepresidenta de la compañía, Yolanda Torres, en el que se abordaron diferentes iniciativas relacionadas con el impulso a la I+D, las tecnologías duales y las oportunidades de colaboración público-privada. Durante el mismo.
La empresa, con presencia en más de 70 países, cuenta con una fuerte implantación en la Región y un compromiso continuo con la formación, el empleo cualificado y la colaboración con el entorno universitario.
«La Región de Murcia cuenta con empresas punteras como MTorres, que representan nuestro potencial industrial y tecnológico. Queremos seguir tendiendo puentes para que todo ese talento, capacidad de innovación y vocación internacional encuentre en nuestro ecosistema de apoyo público el mejor aliado para seguir creciendo», destacó la titular de Empresa.
