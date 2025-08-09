Más de 330 empresas fomentan el empleo inclusivo en Murcia

Cada vez son más las empresas que se implican activamente en la construcción de un mercado laboral más inclusivo. En el primer semestre de 2025, un total de 334 empresas de la Región de Murcia han colaborado con el programa Incorpora de la Fundación ‘la Caixa’, facilitando 613 inserciones laborales de personas en situación de vulnerabilidad y fomentando entornos de trabajo más diversos y equitativos.

Desde su creación en 2006, Incorpora ha consolidado un modelo de alianza entre el tejido empresarial y las entidades sociales que permite ofrecer oportunidades reales a las personas con mayores dificultades para acceder a un empleo: personas con discapacidad, jóvenes en riesgo de exclusión, personas de origen migrante, mujeres víctimas de violencia de género, mayores de 45 años y personas privadas de libertad, entre otros colectivos.

«Cuando una persona consigue un empleo no solo accede a unos ingresos estables, también cambia la forma en que se ve a sí misma. El trabajo promueve la autonomía, impulsa el desarrollo personal y las relaciones sociales, y refuerza la autoestima. Por eso, las empresas que apuestan por la inclusión se convierten en un agente clave del progreso social», ha explicado el subdirector general de la Fundación ‘la Caixa’, Marc Simón.