Miles de viviendas en España quedarán fuera del mercado en 2030 por su mala eficiencia energética

No es un pronóstico alarmista, es un calendario con fecha límite: en menos de cinco años, una parte significativa del parque residencial español podría quedar fuera del circuito legal de compraventa y alquiler. No será por una burbuja inmobiliaria ni por un desplome de precios, sino por un motivo más silencioso pero igual de determinante: la eficiencia energética.

A partir del 1 de enero de 2030, ninguna vivienda con una calificación energética inferior a la letra E podrá venderse o alquilarse en la Unión Europea. Apenas tres años después, en 2033, la exigencia subirá a la letra D. La medida forma parte del Pacto Verde Europeo, que busca reducir drásticamente las emisiones del sector de la construcción, responsable de más de un tercio de los gases de efecto invernadero en la UE.

El impacto en España será profundo. Según la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), la edad media de las viviendas es de 43,5 años y casi la mitad fueron construidas antes de que existieran normas mínimas de aislamiento. El resultado: la mayoría del parque residencial se mueve en las letras E, F o G del Certificado de Eficiencia Energética (CEE), quedando en el punto de mira de la normativa.

Un desafío técnico… y económico

Rehabilitar una vivienda para alcanzar la calificación mínima exigida no es una operación menor. Puede implicar aislar fachadas y cubiertas, sustituir ventanas por modelos de doble o triple acristalamiento, modernizar sistemas de climatización, incorporar energías renovables e incluso modificar la envolvente completa del edificio.

Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, el 85% de los edificios españoles necesitarán algún tipo de intervención para cumplir los requisitos. La inversión, aunque significativa, podría amortizarse a medio plazo gracias a la revalorización del inmueble y la reducción de las facturas energéticas.

Los ocho perfiles en riesgo

La compañía Sto Ibérica identifica las viviendas más expuestas:

Antiguas sin reforma energética (construidas antes de 1980). Con facturas energéticas muy altas. Con humedades, moho y mal confort térmico. Ubicadas en zonas cálidas sin protección solar pasiva. Con envolventes sin aislamiento. Con ventanas obsoletas. Con sistemas térmicos y electrodomésticos antiguos. Sin instalaciones que sumen puntos al CEE, como paneles solares o ventilación mecánica.

Riesgo de bloqueo de mercado

En un escenario de alta demanda y oferta limitada, estas restricciones pueden convertirse en un filtro implacable. Una vivienda con calificación F o G no solo se devaluará, sino que podría ser directamente invendible o inquilatable. El propietario que no actúe antes de 2030 se enfrentará a un activo congelado, sin valor comercial.

La hora de actuar

El margen es estrecho. Con poco más de cuatro años para el primer corte, los expertos recomiendan comenzar cuanto antes la rehabilitación, especialmente en edificios antiguos y comunidades de vecinos, donde los acuerdos pueden retrasar las obras. Las ayudas públicas y programas europeos, como los fondos Next Generation, pueden ser decisivos para financiar estas mejoras.

