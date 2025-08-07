El sector hábitat de la Región de Murcia se abre al extranjero
El Instituto de Fomento ‘envía’ a una delegación comercial al Larimar City & Resort del Caribe
El proyecto Larimar City & Resort ha recibido la visita de una delegación empresarial compuesta por compañías del sector del hábitat de la Región de Murcia. Este encuentro se enmarca en la misión comercial organizada por el Instituto de Fomento (INFO) y Contract, con la colaboración de entidades sectoriales.
Durante la jornada de visita, las empresas especializadas en mobiliario, descanso, iluminación, soluciones tecnológicas, textiles y materiales de construcción, pudieron conocer las distintas áreas en desarrollo dentro de Larimar, una ciudad inteligente concebida como ecosistema urbano sostenible de más de 3,6 millones de metros cuadrados. El recorrido se centró en las zonas ya urbanizadas y en la evolución de las obras estructurales de la primera fase residencial, que avanza con la ejecución de Prime Towers, el conjunto que dará forma inicial al futuro skyline de Larimar (Punta Cana).
La visita tuvo como objetivo identificar oportunidades reales de colaboración para futuras fases del proyecto, tanto en el suministro de equipamiento como en propuestas de interiorismo, diseño técnico o soluciones llave en mano. Las empresas participantes también mantuvieron un espacio informal de networking con el equipo de Larimar, en el entorno del primer restaurante operativo del proyecto, Origen.
Larimar City & Resort forma parte del portfolio nacional de República Dominicana de proyectos estratégicos de inversión promovido por ProDominicana.
- Miguel Ángel Peña Lorente: 'Comíamos migas a 40 grados en el patio de nuestra ‘Casa Azul’ con los vecinos
- Nueva estación de autobuses en Murcia
- Médicos obligados a jubilarse: el SMS saca de la bolsa a los facultativos de 66 años
- Vandalizan de nuevo un jardín de Torre Pacheco que preparan personas con discapacidad
- Conmoción en Cabezo de Torres tras el crimen: ''El Muelas' se metió en la droga al morir su madre, era un desastre y ahora dicen que un asesino”
- En pie a las 4 AM para vender aceitunas en un mercadillo de Murcia: la historia de Gema Ladevesa que desmonta el mito de la generación de cristal
- Podemos advierte de la situación del Mar Menor: “Todo está muerto”
- Francisco Montoya Morata: “Sigo veraneando en El Hornillo con los que me tiraban piedras de niño”