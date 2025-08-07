Marnys certifica sus instalaciones de producción por el Instituto Halal
La compañía refuerza su compromiso con la calidad y la conformidad de los estándares internacionales Halal en todos los niveles de fabricación
Marnys – Martínez Nieto S. A., laboratorio internacional especializado en complementos alimenticios y nutrición natural, ha obtenido la certificación Halal en sus instalaciones de producción en Cartagena.
Los productos Marnys ya cumplían con los estándares Halal mediante la utilización de materias primas e ingredientes certificados, especialmente en productos destinados a países de mayoría musulmana en Oriente Medio y Norte de África. La nueva certificación confirma que los procesos de fabricación y de limpieza, materias primas e ingredientes, equipos y entornos de fabricación también cumplen con los requisitos de la normativa islámica.
El Instituto Halal, ha auditado las instalaciones y prácticas del laboratorio, incluyendo los protocolos de limpieza, segregación de líneas, control de materiales y procesos internos, avalando la conformidad con los estándares internacionales Halal.
Esta certificación permitirá igualmente acceder a la comunidad musulmana en Europa, que presenta en la actualidad una creciente demanda de productos Halal. Asimismo, y de forma gradual, la compañía certificará todos los complementos alimenticios que se destinen a mercados en los que esta acreditación sea necesaria o conveniente.
