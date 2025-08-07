Iberdrola y Agrupal se dan la mano para impulsar la descarbonización

Iberdrola y Agrupal, la Asociación de Industrias Alimentarias de la Región de Murcia, han firmado un convenio de colaboración para que los asociados de la organización empresarial puedan impulsar su descarbonización y mejorar la competitividad a través de los Certificados de Ahorro Energético, lo que les permitirá monetizar y recuperar parte del coste de las inversiones llevadas a cabo en eficiencia energética.

Este impulso de la descarbonización es una alternativa sencilla y económica para los clientes ya que se propone a pymes, empresas e industrias llevar a cabo actuaciones de eficiencia energética con descuentos de manera directa y automática en la misma factura.

Una de las ventajas de los Certificados de Ahorro Energético es que los clientes pueden recibir el dinero en un corto periodo de tiempo, en contraste con las ayudas y subvenciones tradicionales. La cuantía, conocida previamente, varía en función de la inversión total del proyecto, pudiendo ahorrar hasta un 70% en una actuación de cambio de caldera de gas a bomba de calor, si además sumamos las deducciones fiscales existentes.

Este acuerdo se suma al que ambas entidades firmaron a finales del ejercicio pasado para analizar las posibilidades de impulsar la descarbonización del sector industrial alimentario a través de la electrificación y avanzar hacia un futuro más eficiente y sostenible.