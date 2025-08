Naturgy revende un 5,5% de acciones propias tras la ‘autoopa’

Naturgy empieza a revender en bolsa parte de las acciones que compró con su ‘autoopa’. La energética ha lanzado una doble operación con una colocación acelerada sobre un 2% de su capital y una venta bilateral a una entidad financiera internacional de otro 3,5%. La compañía comandada por Francisco Reynés devolverá así al mercado un 5,5% de su capital social tras recomprar con su ‘autoopa’ casi un 9% de sus acciones por 2.300 millones de euros.

Las acciones de Naturgy cerraron este lunes en bolsa a un precio de 27,9% euros, un 5,3% por encima de los 26,5 euros por título a los que ejecutó la compañía su ‘autoopa’. A los actuales precios de mercado el 5,5% que prevé colocar la compañía tiene un valor de casi 1.490 millones de euros, aunque este tipo de operaciones suelen cerrarse a un precio inferior al de la cotización actual.

Tras la doble operación de venta, Naturgy podrá elevar su situar su capital flotante en bolsa en el 15,1% del capital social, uno de los grandes objetivos de la compañía para impulsar la liquidez de sus acciones en el mercado. El proceso de colocación acelerada y la compraventa bilateral tienen como objetivo retornar al mercado parte de las acciones adquiridas por Naturgy a través de la opa lanzada sobre sus propias acciones, con el objetivo de favorecer su vuelta a los principales índices bursátiles, incluyendo en especial los de la familia MSCI.

Doble operación

Naturgy ha mandatado a Morgan Stanley Europe explorar una potencial venta en bloque de aproximadamente 19,305 millones de acciones ordinarias propias que ésta mantiene en autocartera, representativas de aproximadamente un 2% de su capital social mediante la modalidad de colocación acelerada, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este proceso de colocación acelerada estará dirigido exclusivamente a inversores cualificados, comenzará inmediatamente tras la publicación de la comunicación y se llevará a cabo de conformidad con lo previsto en el contrato de colocación ('secondary block trade agreement') suscrito por la energética y la entidad colocadora en los términos habituales para este tipo de operaciones. De esta manera, Morgan Stanley explorará la demanda existente de acciones sujetas a colocación y el proceso de colocación acelerada podrá finalizarse sin previo aviso, una vez las acciones sujetas a colocación hayan sido colocadas, o por imposibilidad de la entidad de colocar dichas acciones.

La compañía, primera gasista y tercera eléctrica de España, anunciará los términos definitivos de la operación una vez haya finalizado el proceso de colocación acelerada. Adicionalmente, Naturgy ha acordado vender a una entidad financiera de ámbito internacional hasta 34,100 millones de acciones ordinarias propias que mantiene en autocartera, distintas del paquete de acciones sujetas a colocación, y representativas de aproximadamente un 3,5% de su capital social.

Asimismo, la compañía ha suscrito asimismo un contrato de permuta financiera ('total return swap') sobre las acciones sujetas a la compraventa bilateral en virtud del cual retendrá su exposición económica a las mismas. Esta permuta financiera será liquidable en efectivo y los derechos que otorga a Naturgy son de contenido económico exclusivamente.

La autocartera se queda en el 4,5%

Tras ambos procesos, Naturgy anticipa mantener acciones en autocartera representativas de aproximadamente el 4,5% del capital social de la sociedad. En relación con el proceso de colocación acelerada, el grupo ha asumido ciertos compromisos de no disposición ('lock-up') habituales en este tipo de operaciones, incluyendo el compromiso de no disponer de sus acciones remanentes en autocartera y de no llevar a cabo cualquier operación dirigida a reducir su exposición económica bajo la permuta financiera, durante un periodo de 60 días desde la finalización del proceso de colocación acelerada, sujeto a excepciones habituales para este tipo de operaciones.

El pasado mes de junio, Naturgy culminó con éxito una oferta que se dirigía a un máximo de 88 millones de sus propias acciones, representativas de un 9,08% de su capital social, con una contraprestación de 26,50 euros por acción, resultando así un importe total de 2.332 millones de euros. Criteria, el 'holding' de La Caixa, GIP, CVC/Rioja e IFM vendieron un total del 8,7% del capital de Naturgy en la oferta. Tras la OPA, la autocartera de la energética se situó en el 10%.

Suscríbete para seguir leyendo