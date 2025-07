"Hemos pasado de una venta generalista masiva a una venta personalizada"

El verano es una época clave para el sector Horeca. ¿Qué balance preliminar puede hacer de la campaña estival de Makro en la Región de Murcia?

El balance que hacemos desde Makro es muy positivo y tenemos muy buenas perspectivas tanto de la época estival como del conjunto del año. En nuestro caso, el global de la actividad está muy repartido, ya que mientras que en verano la actividad hostelera se intensifica en la costa, en otras épocas del año es en las ciudades de interior cuando vemos más movimiento, por ejemplo, con eventos como bodas u otras celebraciones. La actividad hostelera va cambiando según el momento del año y en Makro nos adaptamos a las necesidades de cada tipo de hostelero.

¿Qué medidas específicas han adoptado para apoyar a la hostelería local en estos meses de máxima actividad?

En primer lugar, hemos adaptado la estructura, la operativa y las personas a las exigencias que implica este cambio de actividad. Después, adaptamos nuestros canales de venta. Makro es una empresa multicanal que vende a través del cash&carry, servicio de distribución y venta online. En este momento estival aumenta la demanda del servicio de distribución, por lo que lo reforzamos adecuadamente. Además, el cambio también es geográfico. Hay que entender que atendemos a los establecimientos hosteleros de toda la costa murciana, desde La Manga y litoral del Mar Menor, hasta Águilas. Pero también, y con un peso cada mayor, a la costa Norte de Almería, desde Mojácar hasta San Juan de Terreros. Y esto requiere de una planificación y preparación minuciosa de nuestros equipos, de nuestra fuerza comercial y de nuestra red de transporte de última milla.

La capacidad asociativa de la Región es un ejemplo y referente nacional

En un mercado cada vez más competitivo, ¿cuáles son las nuevas soluciones que Makro está implementando para diferenciarse y aportar un valor añadido real a bares, restaurantes y comercios independientes de la Región?

Hemos pasado en los últimos años de una venta generalista masiva a una venta personalizada e individualizada. Consideramos que el mejor valor añadido que le podemos ofrecer a un cliente es ofrecerle algo que es válido específicamente para él en función de sus características, peculiaridades, especialidad, tipología etc. Las necesidades de un restaurante con dos estrellas Michelin no son las mismas que las de un gastrobar, ni que las de un salón de celebraciones; no son las mismas las de un pequeño negocio familiar, que las de una cadena de restaurantes. Incluso las propias necesidades financieras son distintas en un gran cliente, que en un negocio que está dando sus primeros pasos. Y todo sin perder nunca nuestra filosofía: todo cliente de Makro es un gran cliente, y como tal, todos merecen la misma atención, cariño y dedicación. Pero para darles el mejor servicio tenemos en nuestros equipos personas especializadas en clientes que vienen a comprar a nuestro centro, tenemos gestores comerciales de área que abarcan en conjunto toda la Región, tenemos gestores comerciales especializados en grandes cuentas y gestores exclusivos para necesidades digitales.

La digitalización se ha vuelto un eje estratégico para el sector Horeca. ¿Cómo está acompañando Makro a sus clientes en este proceso de transformación digital y qué herramientas destacaría como las más eficaces o disruptivas?

La hostelería es un sector que estaba llegando tarde a esta exigencia y donde muchos hosteleros corrían el riesgo de quedarse atrás. Esto es algo que desde Makro vimos claro hace unos años y decidimos dar el paso de acompañarles en este viaje, facilitando la digitalización de sus negocios, primero en el diseño de paginas web, después con las herramientas de gestión de reservas para sus comensales; seguido de opciones para pedidos online en establecimientos con la posibilidad de hacer take away, servicio muy común desde la pandemia, y por último con terminales de gestión integral de cobro, comandas, planificación de sala, facturación, etc que facilita nuestro TPV digital Dish POS.

Makro mantiene acuerdos con asociaciones y colectivos sectoriales. ¿Qué tipo de colaboraciones destacaría recientemente en la Región de Murcia y cómo están ayudando a dinamizar la economía local del sector hostelero?

Esta es una parte fundamental del éxito del sector: su capacidad asociativa. Y en este punto hay que decir que la Región de Murcia es un ejemplo y referente nacional. La cantidad de iniciativas y actividades que se realizan y desarrollan desde el asociacionismo es increíble: desde asociaciones sectoriales de la región como HOYTU a sectoriales de las diferentes localidades como Cartagena (HOSTECAR), Lorca (HOSTELOR) o Águilas (HosteAguilas) por poner algunos ejemplos. Con todas tenemos una magnífica relación, tenemos firmados acuerdos de colaboración, y con todas participamos en muchas de las actividades que organizan. Quiero destacar también a las asociaciones profesionales y especialmente a la que agrupa a los Jefes de Cocina, JECOMUR, que desarrollan una labor ingente sobre todo en la difusión de la Gastronomía Murciana y dando mucha visibilidad a los jóvenes valores de nuestra cocina.

Uno de los retos actuales es garantizar la sostenibilidad de la cadena de suministro. ¿Qué iniciativas está promoviendo Makro en materia de sostenibilidad y eficiencia logística, especialmente en servicios como la entrega a domicilio?

Nuestra estrategia global de sostenibilidad tiene como objetivos impulsar la sostenibilidad económica del hostelero, contribuir a lograr un desperdicio alimentario cero en el sector y reducir el impacto de nuestras operaciones en el entorno. Respecto a este último, trabajamos en dos ejes principales, la eficiencia energética de nuestros centros y la movilidad sostenible. Para minimizar el impacto de nuestras operaciones en el entorno, en Makro hemos diseñado políticas de control y reducción de la huella de carbono tanto en nuestras operaciones logísticas como comerciales a través de la utilización en nuestra flota logística de camiones de bajo impacto (gas y camiones eléctricos en algunas ciudades). Esto se suma a la sustitución, a comienzos de 2021, de los más de 500 vehículos de nuestra fuerza de ventas por coches híbridos. Y más allá de los vehículos de bajo impacto, el diseño de rutas más eficientes permite reducir los tiempos de transporte y el consumo de combustible en coberturas geográficas más amplias. En Makro diseñamos las rutas integrando la IA, para poder valorar la mejor opción en función del punto de partida, las necesidades de cobertura geográfica y el estado del tráfico.

¿Cómo visualiza el futuro del sector Horeca en la Región de Murcia y qué papel aspira a desempeñar Makro en ese escenario a medio y largo plazo?

En los últimos 10 años el sector HORECA murciano ha cambiado radicalmente, pero manteniendo la misma esencia: cocina de producto. Ha evolucionado en tendencias, en más protagonismo de la sala; hay muchos centros formativos que han llevado la innovación a las cocinas; la variedad de locales ha crecido exponencialmente, con un peso creciente de las cocinas étnicas y del street food. Somos protagonistas en una nueva forma de consumir gastronomía que no es otra que a través de eventos o festivales vía food trucks…Y como decía antes, sin perder en ningún momento de dónde venimos: de la cocina de producto y del recetario tradicional. Y en este escenario, Makro va a seguir poniendo su grano de arena. Primero como suministrador y facilitador de productos, servicios e innovación, y, en segundo lugar, con nuestra apuesta clara y decidida por el apoyo a la difusión y promoción de la cocina murciana y de sus cocineros y profesionales de sala.

Más sobre Makro