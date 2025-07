El presidente de Enagás destaca el papel clave de España para la seguridad energética de Europa

España es socio fundamental en la estrategia de la Unión Europea para garantizar la seguridad energética, completar el proceso de descarbonización de la economía, y frenar el alza de sus precios, por historia y posición geográfica, ha asegurado Antoni Llardén, presidente de Enagás, durante la primera edición de 'European Bridges', la tribuna informativa de Prensa Ibérica con la colaboración de Agenda Pública y la Generalitat de Catalunya, celebrada este jueves en Bruselas.

En apenas tres años, como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, la Unión Europea ha tenido que cambiar radicalmente su política energética. Antes de la guerra, "no existía una política común energética", defiende Llardén. Tampoco normas comunes de almacenamiento. Bruselas planteó entonces avanzar hacia una mejor integración y coordinación para garantizar: la seguridad de suministro, la descarbonización, y el freno al alza de los precios. En todo eso, “por posición geográfica, por historia”, España y Catalunya son socios clave.

“España tiene una capacidad de almacenamiento de gas natural licuado prácticamente entre el 35 y el 40% del total”, ha explicado Llardén. “Solo la planta de Barcelona, que es de las más grandes de Europa continental, tiene una capacidad del 7%”, ha añadido el presidente de ENAGÁS. Esto, ligado a la inversión en interconexiones, convierte a España en un actor fundamental para garantizar la seguridad de suministro en caso de crisis.

Antonio Llardén, presidente de Enagás, hoy, 3 de julio de 2025, en Bruselas, participando en "European Bridges", la tribuna informativa de Prensa Ibérica y EL PERIÓDICO. / DIEGO RAVIER

De hecho, esa capacidad de almacenamiento, y la variedad de suministro de gas de España, resultaron fundamentales cuando Rusia invadió Ucrania, disparando los precios, y poniendo en riesgo la seguridad energética europea. “Hemos hecho un verdadero esfuerzo de exportar, entre comillas, el gas que no tenemos”, ha añadido Llardén. Ese gas, llegó a Portugal, Francia o incluso Italia gracias a España, desde Argelia o Marruecos, socios energéticos fundamentales.

Competitividad

La guerra en Ucrania cambió no solo el panorama geopolítico, sino también el económico. “Lo que hace la Unión Europea es plantearse en estos momentos que la soberanía energética es fundamental”, ha explicado el presidente de Enagás, desde el punto de vista de la defensa pero también de la competitividad. Llardén lo vincula también al proceso de descarbonización, que sirve para reducir esa dependencia, pero ha insistido en la importancia de que ese proceso vaya acompañado de una estrategia industrial.

“Todo el proceso medioambiental, que es importantísimo, tiene que estar ligado a la industria en un sentido amplio”, ha dicho. “Si no nos podríamos convertir en un parque temático”, ha advertido Llardén, “un continente que no tuviéramos industria, que todo lo compramos fuera y que nos dedicamos solo a tener turistas”. El presidente de ENAGÁS ha apuntado a los informes de los ex primeros ministros italianos, Mario Draghi y Enrico Letta, como referencia. “Si pudiéramos simplificarlo un poco: léete los dos informes y si podemos, hagamos eso”, ha dicho.

Antonio Llardén, presidente de Enagás, hoy, 3 de julio de 2025, durante su participación en "European Bridges", la tribuna informativa de Prensa Ibérica y EL PERIÓDICO en Bruselas. / DIEGO RAVIER

Esta reconversión energética a la que se enfrenta la UE, ligada también a una reforma industrial, podría ser clave para España. “Hemos pasado por varias olas: construcción, turismo… y la energía creo que representan una buena proyección de futuro para nosotros”, ha apuntado Antonia Díaz, catedrática de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, que también ha participado en el evento.

Tres retos

Para el Representante Permanente de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso, que también ha participado en el evento, Europa tiene principalmente tres grandes desafíos. Primero, tiene que garantizar su seguridad; segundo, relanzar su competitividad; y tercero, determinar el enfoque con el que abordar las cuestiones, tanto si opta por lo nacional como por lo europeo.

“Si queremos tener más seguridad energética, más autonomía…”, ha dicho Alonso, “hace falta una Europa independiente”. Y esa independencia pasa por la transformación y el aprovechamiento de los recursos, “por ser más resilientes, más autónomos”, ha añadido.

En el ámbito de la energía, ha matizado el embajador, es importante aprovechar las capacidades de países como España. Al mismo tiempo, “solo el enfoque europeo es el que permite a esa Europa tener la competitividad y la seguridad que necesita”, ha subrayado. En este sentido, las interconexiones y la colaboración con otros países son fundamentales.