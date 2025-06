El Sabadell advierte a sus accionistas de que tendrán que pagar impuestos si acuden a la opa del BBVA

El consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno, ha advertido este miércoles a los accionistas de su banco de que tendrán que pagar impuestos si acuden a la oferta de compra (opa) del BBVA, en contra de lo que suele ser habitual en el caso de las operaciones que se articulan mediante un canje de acciones. Tras una consulta al Ministerio de Hacienda, ha precisado, en este caso los propietarios de los títulos sí tendrían que tributar porque más del 10% de la oferta es en efectivo debido a los dividendos pagados por el banco de origen vasco desde que lanzó la operación. Según cálculos del Sabadell, ello implicaría que el 88% de sus accionistas tendrían que pagar más impuestos de lo que recibieran en efectivo por canjear sus acciones en la OPA.

El banquero ha defendido también que la oferta de compra la opa "en sí misma no tiene sentido" y que la condición de no fusión durante entre tres y cinco años que le ha impuesto el Gobierno le resta posibilidades de éxito. "Como bien ha dicho el BBVA, tendría que considerar si le compensa seguir adelante y en qué condiciones", ha apuntado con intención durante su intervención en un curso organizado por la Asociación de Periodista de Información Económica (APIE) y patrocinado por el BBVA en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

El banquero, asimismo, ha vuelto a echar mano de las cotizaciones de los dos bancos para argumentar que el Sabadell tiene mejor evolución y perspectivas bursátiles que el BBVA. Así, ha destacado que su banco ha subido un 702% desde que rechazó la oferta de fusión amistosa de su rival en 2020 y un 55% desde que lo volvió hacer en abril del año pasado, mientras que el BBVA se ha revalorizado un 313% y un 20% en el mismo periodo. También ha resaltado que el banco de origen vasco suele subir en bolsa cuando hay una noticia negativa para sus intereses respecto a la opa, como sucedió este martes tras la decisión del Consejo de Ministros, lo que a su juicio es una prueba de que el mercado no quiere la operación.

El ejecutivo también ha confirmado que el plan estratégico 2025-2027 que presentará el próximo 24 de julio, como ha adelantado EL PERIÓDICO, tratará de demostrar que el Sabadell tiene más capacidad de generar capital con el que remunerar al accionista que el BBVA. "Explicaremos nuestra propia evolución para que los accionistas puedan compararlo con un folleto (de la opa) que esperamos que sea correcto, porque el primero no lo fue", ha apuntado con intención, en referencia al primer anuncio de la opa presentado por el banco de origen vasco en mayo del año pasado.

González-Bueno, así, ha puesto veladamente en duda que el BBVA pueda lograr los 850 millones de euros de sinergias que calculaba inicialmente después de la condición de no fusión. También ha apuntado que la condición del Gobierno no impide que el BBVA pudiera ajustar la plantilla del Sabadell, pero no mediante un expediente de regulación de empleo (ere) masivo vinculado a la compra. "Nuestras perspectivas son mejores. Si los accionistas lo quieren compartir con el BBVA, que lo comparan. Y si se lo quieren quedar ellos mismos, que se lo queden", ha lanzado.