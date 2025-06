López-Miras: "¿Qué medidas anticorrupción de Sánchez? La reestructuración de Gobierno se la ha hecho la UCO"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "mirar hacia otro lado" ante los escándalos de corrupción que afectan a su entorno más cercano. "¿Qué medidas ha tomado Sánchez? Ninguna. La reestructuración del Gobierno se la ha hecho la UCO, no él", ha asegurado el dirigente autonómico en una intervención a su llegada al II Foro Económico y Social del Mediterráneo en la que pidió la convocatoria inmediata de elecciones generales.

López Miras ha considerado "insostenible" la situación política actual y ha denunciado la "falta de responsabilidad" del presidente del Gobierno, al que acusó de "permitir o ignorar" la corrupción en su entorno. "No puede ser que su mujer, su hermano, sus ministros, sus colaboradores más cercanos estén bajo investigación y él diga que no sabía nada. Eso no se lo cree nadie", ha asegurado.

A juicio del presidente murciano, Pedro Sánchez "ha perdido el sentido de la realidad" y se mantiene en el poder "solo porque sus socios necesitan un presidente débil al que puedan chantajear". En ese sentido, López Miras ha apuntado directamente a los apoyos parlamentarios del Gobierno: "Bildu, Esquerra, Junts, Podemos… todos ellos prefieren un Sánchez acorralado, porque así pueden sacar más".

Posible moción de censura

Al ser preguntado sobre si el PP impulsará una moción de censura, López Miras descartó esa vía al considerar que solo serviría para reforzar a Sánchez: "Una moción ahora le permitiría decir que sigue contando con el apoyo de sus socios. Sería un error darle esa oportunidad", ha recalcado.

También se ha mostrado muy crítico con el discurso del Gobierno en materia de regeneración democrática. "¿Medidas anticorrupción? No ha hecho absolutamente nada. La UCO ha sido quien ha actuado, quien ha provocado los cambios. Sánchez solo intenta sobrevivir, está políticamente con respiración asistida", reiteró.

López Miras pidió una salida "digna" para el país: "España no puede permitirse seguir envuelta en este bochorno diario. Necesitamos devolver la dignidad a las instituciones, y eso solo se logra dando la voz a los ciudadanos en unas elecciones".

El presidente murciano advirtió además de las consecuencias económicas e internacionales de la situación actual: "Nuestra imagen y reputación están en juego. Esto afecta directamente a la confianza exterior, a la inversión, al crecimiento. No es solo una crisis política, es una crisis de país". Para concluir, López Miras hizo un llamamiento a los ciudadanos: "Ya no se trata de estrategias ni de argumentarios. Solo hay que ver cada día las noticias para entender que la situación es insostenible. Es hora de que hablen los españoles".