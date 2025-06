Hipotecarse es cada vez más rentable que alquilar: hay una diferencia de más de 400 euros de media cada mes

La subida de los precios de compraventa de la vivienda es más que evidente en España. Sin embargo, la bajada de los tipos de interés de las ofertas hipotecarias está compensando, en cierto modo, las cuotas mensuales que pagan quienes compran una vivienda. Según los cálculos realizados en el último Barómetro de Esfuerzo Financiero publicado por el comparador y asesor hipotecario iAhorro, la cuota media de una hipoteca ha caído un 27,34% en un año: desde los 993,72 euros que se registraban en 2024 hasta los 722,06 euros actuales.

Por el contrario, el mercado del alquiler está cada vez más tensionado por la escasez de oferta y su precio no para de subir. También según los datos recopilados por iAhorro, la cuota media del alquiler en España se situó en mayo de 2025 en los 1.153,03 euros mensuales, lo que supone un aumento del 3,53% respecto a los 1.113,73 euros que se registraban el año pasado. De esta manera vemos que pagar una hipoteca es hasta 430,97 euros más barato que un alquiler y podríamos decir que ya es un 59,69% más rentable hipotecarse que alquilar.

Esto se debe, explica Simone Colombelli, director de Hipotecas de iAhorro, a que “el esfuerzo de la compra no es solo la hipoteca, sino que también hay que pagar de antemano una entrada y unos gastos que podrían ascender hasta el 30% del precio de compra. Esto genera dos consecuencias directas: que el que tenga esos ahorros prefiera aprovechar la bajada de tipos actual e hipotecarse antes que pagar un alquiler; y que, con la subida de precios de la vivienda, el grupo de personas que no puede hacer frente a este desembolso inicial sea mayor y, por tanto, cada vez haya más gente que no tiene más remedio que optar por el alquiler, lo que genera tensión de precios creciente”.

Baleares y Madrid, donde más sueldo se destina a la vivienda

Es cierto que, en función de la comunidad donde se vaya a comprar la vivienda hay muchas diferencias. Sin embargo, en todas es más rentable hipotecarse que alquilar. Para llegar a esta conclusión, desde iAhorro analizan varios factores: renta media por hogar, cuota media mensual del alquiler y cuota media mensual de la hipoteca en función del lugar de residencia. Y con esto sacan el porcentaje de salario que invierten los españoles en pagar la vivienda, en el régimen que sea.

Por ejemplo, las personas que residen en la Comunidad de Madrid son las que registran una renta media por hogar más alta, con 44.889 euros, según la última Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Asimismo, quienes tienen su vivienda en propiedad en la comunidad madrileña pagan de media cada mes 1.132,27 euros de hipoteca, por lo que invierten 30,27% de su salario a este fin. No obstante, si miramos qué pasa con el alquiler vemos que la cuota media mensual que abonan los inquilinos de la Comunidad de Madrid asciende hasta los 1.545,23 euros, por lo que en este caso el esfuerzo financiero que hacen para pagar el alquiler se dispara hasta el 41,31%.

No obstante, no es la autonomía madrileña la que registra los porcentajes más elevados, si no que se sitúa en segunda posición. Son los habitantes de las islas Baleares los que hacen el mayor el esfuerzo financiero de España tanto al pagar un alquiler como una hipoteca porque también su renta media por hogar es más baja, de 42.232 euros, según el INE. Así, como la cuota media de una hipoteca en las Pitiusas se sitúa en los 1.209,90 euros mensuales y la de un alquiler asciende hasta los 1.480,34 euros vemos que el esfuerzo de compra se traduce en una inversión del 34,38% del salario y el de alquilar en una inversión del 42,06%, explican desde el comparador y asesor hipotecario iAhorro.

Por el contrario, Extremadura es la región de España con la renta media por hogar más baja, con 29.341 euros de media, según los del Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, también es la región donde se hace un esfuerzo menor para pagar el alquiler: los inquilinos destinan apenas un 20,42% de su renta por hogar a este fin. Además, también los ciudadanos de esta comunidad están entre los que menos esfuerzo hacen por pagar la hipoteca, con el 17,30%, solo por delante de los habitantes de Asturias (17,23%) y Galicia (15,83%), que ocupan las últimas posiciones del ranking en los que a esfuerzo financiero se refiere.

Las hipotecas se desploman en Galicia; pero suben en Murcia y La Rioja

Si nos centramos en las variaciones de cuota que ha habido en el último año, vemos que las cuotas medias de las hipotecas bajan en todas las comunidades autónomas se comparan con las registradas por iAhorro el año pasado, aunque las mayores caídas las registran Galicia (-26,35%) y el País Vasco (-24,73%). Concretamente, en la comunidad gallega han pasado de registrar una cuota hipotecaria media de 624,12 euros mensuales a una de 460,30 euros de media, mientras que en Euskadi la cuota ha caído de los 985,19 euros a los 741,51 euros.

No obstante, pese a que a nivel general las hipotecas medias caen, la sorpresa nos la dan la Región de Murcia y La Rioja, que son las únicas autonomías en las que vemos un ascenso. Por ejemplo, en Murcia la cuota mensual de la hipoteca pasa de los 436,65 euros de 2024 a los 483,95 euros actuales (+10,83%); mientras que en La Rioja vemos un leve aumento del 3,36%, al pasar de una cuota media de 490,51 euros mensuales registrados el año pasado a los 507 euros actuales.

Eso sí, Simone Colombelli recomienda coger estos ascensos “con pinzas” porque “hay que tener en cuenta que son lugares con un número de hipotecas no muy elevado. Por este motivo, en este incremento del precio medio puede existir un factor estacional, y la entrada de un número elevado de vivienda nueva a la venta en el momento de la recogida de los datos”.

El alquiler baja solo en cuatro comunidades; entre ellas, Cataluña

Sobre los alquileres, el director de Hipotecas de iAhorro explica que “aunque este año vemos una leve subida en su cuota media general, las medidas de limitación de precios implantadas en algunas comunidades han mitigado un poco este ascenso”. De este modo vemos que Aragón (-2,58%), Extremadura (-1,16%), Galicia (-0,74%) y Cataluña (-3,40%) son las únicas regiones que experimentan rebajas en las cuotas medias de los alquileres que pagan sus ciudadanos. No obstante, matiza Simone Colombelli, “sobre todo en Cataluña se produce de forma paralela una caída importante de la oferta de vivienda en alquiler, por lo que hay dudas de si el impacto de la limitación de precios será duradero”.

Así, el importe que pagan los inquilinos de las viviendas ubicadas en Cataluña ha caído casi 50 euros cada mes: de los 1.459,09 euros que se abonaban en 2024 a los 1.408,34 euros que se pagan ahora mismo. Pese a esto, sigue siendo una de las regiones con el precio del alquiler más alto de España, solo por detrás del anotado en la Comunidad de Madrid y en Baleares. Por su parte, Aragón ha pasado de los 821,19 euros de media registrados hace un año hasta los 800,03 euros actuales; en Extremadura la cuota media ha caído de 504,85 euros hasta los 499,01 euros actuales; y en Galicia se pagan ahora 697,34 euros de media cada mes por los 702,57 euros que se abonaban en 2024.