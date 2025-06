Elena Peyró, la ingeniera que ha revolucionado la movilidad corporativa con Joinup

Entusiasmo y visión estratégica. Son las dos cualidades que desprende Elena Peyró, cofundadora y CEO de Joinup, cuando describe con una sonrisa los vericuetos que le han llevado a fundar y hacer crecer una de las empresas de movilidad corporativa más destacadas del panorama empresarial español. Se trata de una aplicación para gestionar el transporte de los empleados de una compañía. Primero ofrecieron servicio de taxi y ahora ya hacen reservas de parking, control de kilometraje y recarga de vehículos eléctricos, todo ello en una sola aplicación. "Soy emprendedora por vocación", asegura.

Peyró recuerda que con apenas siete años lanzó su primera iniciativa. "Recogí y vendí unos piñones a un frutero, pero me salió fatal. Ese primer negocio fue un fracaso total", bromea. Sin embargo, la anécdota ilustra las ganas de esta emprendedora de hacerse un hueco con una idea propia. "A mí siempre me ha atraído el emprendimiento, pero antes lanzar una empresa no era algo que estaba tan de moda. Mi familia me recomendó continuar los estudios universitarios para poder buscar empleo en una gran empresa".

De esta forma, Peyró se tituló como ingeniera de caminos y empezó a trabajar en Ferrovial. "Me gustaba mucho todo lo relacionado con la obra, aunque en ese momento había muy pocos referentes femenimos en este ámbito", lamenta. Durante su tiempo en Ferrovial se encargó de gestionar diferentes proyectos. "Te responsabilizabas de una obra en concreto y te hacían responsable de todo el proyecto. Estuve muy feliz un tiempo, pero la idea de emprender regresó a mi cabeza", resume.

Facturación en auge La firma de movilidad corporativa fundada por Elena Peyró y su socio Alberto López en 2012 se encuentra en un momento dulce de fuerte expansión. Alcanzó una facturación de 19 millones de euros en 2024, un 20% más que el año anterior. Las perspectivas para 2025 también son muy positivas y creen que pueden volver a crecer un 20% en el presente ejercicio. El grupo ha cuadruplicado su negocio en cuatro años y ha emprendido se ha internacionalizado. Ofrecen servicio de taxi en España, Francia, Portugal y Bélgica, mientras que el servicio de parking también está disponible en Italia, Alemania, y Países Bajos.

Peyró mpezaba a perfilar un nuevo proyecto para optimizar la movilidad de las ciudades a través del taxi compartido. "Buscaba compañeros con los que montar un plan de negocio mientras seguíamos trabajando, pero al final siempre se echaban a trás", explica. Al final encontró al socio ideal en su compañero Alberto López. "Aunque ya lo habíamos decidido, tuve mucho vértigo a la hora de abandona Ferrovial. Yo era responsable de las obras del AVE en Barcelona con una cartera de cerca de 400 millones de euros. Estaba muy consolidada en la empresa y me había costado mucho como mujer llegar donde estaba, pero estaba decidida a emprender", asegura.

Corría el año 2012 cuando Joinup dio sus primeros pasos en Madrid. Se trataba de un servicio para compartir taxi. "En aquel momento estaba empezando todo el tema de las VTC, pero nuestra propuesta se centraba en ofrecer a los usuarios la posibilidad de usar un taxi compartido para particulares, era un modelo muy diferente a lo que ofrecemos actualmente", explica. El salto definitivo para la empresa llegó cuando Orange les pidió el servicio que ofrecían para sus empleados. "Nos dimos cuenta de que tenía más sentido prestar un servicio corporativo más que a particulares. Tuvimos que hacer muchos cambios en nuestro plan de negocio para hacer este giro", recuerda.

Joinup presta servicios actualmente a unas 800 empresas. En 2024, el 30 % de las nuevas cuentas del grupo proceden de compañías del Ibex 35. "A lo largo de los años hemos ido mejorando el producto en base a las mejoras que nos han solicitados los clientes. Hemos construido un software que se adapta a las necesidades de los usuarios y que es muy escalable", explica.

Joinup incorporó en 2020 lo que se ha convertido en la segunda pata de su negocio: un servicio de parking. "Lo lanzamos en febrero de 2020, un poco antes del covid. Desde entonces nos consideramos una plataforma de movilidad, con diferentes servicios y con la sostenibilidad por bandera", afirma Peyró. "Reducir las emisiones de carbono ha sido algo clave para nuestro modelo de negocio. Desde 2014 calculamos la huella de carbono que se ahorra con el uso de nuestro servicio", explica. Un 20% de la flota de taxis con la que trabajan es eléctrica mientas que en el sector es apenas un 4%. "Y en Madrid casi el 100% de los taxis con los que trabajamos ya tienen etiqueta ECO", asegura.

Apuesta por la sostenibilidad

Precisamente, su apuesta por la sostenibilidad permite a las empresas adaptarse a la nueva Ley de Movilidad. "Van a tener que empezar a reportar cómo se desplazan sus empleados y cómo están reduciendo la huella de carbono. Gran parte de las emisiones que se producen en la ciudad son consecuencia de las vueltas para aparcar, con el servicio de parking atajamos ese problema", explica. La compañía calcula que entre abril de 2024 y marzo de 2025, las empresas que utilizan la aplicación redujeron en 589,7 toneladas de dióxido carbono equivalente.

Los últimos lanzamientos de la compañia van en la misma línea: inclusión de puntos de recarga eléctrica en la aplicación y movilidad para eventos corporativos. Joinup siempre ha funcionado con taxis y Peyró asegura que no se plantean utilizar VTC. "Somos exigentes con los taxistas con los que trabajamos, pero les recompensamos", ejemplifica. La compañía tiene su propio equipo de atención al cliente que funciona 24 horas. "Cuidar cada detalle es parte de nuestro modelo y estar siempre preparados a la evolución del sector", concluye Peyró.