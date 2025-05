Murcia vuelve a ser el centro del comercio electrónico en B2B

Upango, la consultora especializada en soluciones B2B, volverá a reunir mañana a líderes tecnológicos y directivos de empresas B2B en la sede de CaixaBank en la Gran vía de Murcia, para hablar sobre el eCommerce en este ámbito profesional.

El evento, Digital B2B - Compartiendo experiencias, traerá casos reales de empresas, organizará dos mesas redondas en las que se tratarán temas relevantes para el sector, y compartirá datos muy reveladores relacionados con la transformación digital y el estado madurativo de las empresas B2B en nuestro país.

Evento Digital B2B - Compartiendo experiencias / La Opinión

Este evento exclusivo contará con la participación de líderes de empresas como eWheel, fabricante de material y accesorios para patinetes eléctricos; Hero Group, dentro del sector de la alimentación; MT Helmets, marca española de cascos para motos; y PcComponentes donde hablaremos sobre Fulfillment para B2B.

También contará con la participación de líderes tecnológicos como Shopify, Sales Layer o Shoppingfeed, que nos hablarán de distintas soluciones tecnológicas y cómo se integran entre sí para mejorar un eCommerce B2B.

Además, el evento presentará el estudio TO BE IN B2B realizado por la consultora LIN3S. Un estudio en el que han participado directivos de empresas de distintos sectores y tamaños, con el objetivo de conocer la situación real del tejido B2B en España e identificar retos y oportunidades.

Un evento exclusivo donde el conocimiento, la experiencia real en comercio electrónico B2B y el networking dominarán la jornada.

Para más información sobre el evento y registro, visita https://upango.es/evento/