Inditex y Zendal abogan por convertir la incertidumbre en oportunidad

La gestión de la incertidumbre como palanca de crecimiento fue el eje central de la charla El nuevo escenario de la economía, protagonizada por Fernando de Bunes, director de análisis y riesgos de Inditex, y Andrés Fernández, consejero delegado de la biofarmacéutica Zendal, en el marco del Foro Noroeste.

Ambos directivos coincidieron en que el actual contexto económico, caracterizado por shocks recurrentes, aceleración de los cambios y desajustes regulatorios, exige una actitud proactiva y flexible por parte de las empresas. Durante la charla, abordaron cómo sus organizaciones afrontan los desafíos globales desde Galicia, una comunidad que, en palabras de Fernández, “tiene la potencialidad para hacer lo que quiera”.

Desde la perspectiva de una multinacional como Inditex, el riesgo forma parte del modelo de negocio. "La incertidumbre es parte de nuestro negocio. No hay nada más incierto que las tendencias de moda”, afirmó de Bunes, quien explicó que la compañía ha hecho de la adaptación continua un principio operativo. “Desde que trabajo en Inditex no hay ningún día que no suceda algo inesperado”, añadió.

En ese sentido, el responsable de riesgos del grupo textil subrayó que “el riesgo y la oportunidad son las dos caras de la misma moda”. Puso como ejemplo la pandemia, que lejos de alterar la hoja de ruta del grupo, sirvió para acelerar su transformación. “La pandemia no nos desvió del plan que teníamos, pero lo que nos hizo fue acelerar”, señaló.

De Bunes defendió que lo esencial es disponer de una propuesta de valor clara: “Se trata de tener un modelo de negocio que les guste a los clientes”. Y añadió que la trayectoria de la compañía prueba que “los retos se convierten en oportunidades”. Afirmó además que, aunque la mayoría de factores externos no se pueden controlar, la clave está en la resiliencia organizativa: “Siempre hay incertidumbre. La mayoría de los efectos externos no los podemos controlar”.

Por su parte, Andrés Fernández aportó la visión de una compañía gallega con presencia internacional en el sector biofarmacéutico. Zendal ha debido enfrentarse, entre otros retos, a entornos regulatorios complejos y dispares. “Las incertidumbres de las regulaciones en un país nos pueden quitar de un mercado”, alertó el CEO.

Fernández diferenció entre crisis sectoriales y fenómenos de alcance general. “Si afecta solo a ti es otra cosa. Si afecta al resto, es como sortear la ola y la tienen que sortear todos”, explicó. En ese marco, identificó la inteligencia artificial como uno de los factores de transformación más relevantes y transversales: “La inteligencia artificial es una incertidumbre que nos puede afectar a todos”.

El ejecutivo de Zendal también lanzó una crítica al entorno normativo español. “La seguridad jurídica es un problema serio en España, más que en otros países”, denunció. No obstante, defendió que Galicia cuenta con capacidades singulares para avanzar en sectores estratégicos: “Esta esquina peninsular vale mucho más de lo que somos”, reivindicó. Añadió además que “las que son capaces de salir son porque son fuertes”, en referencia al tejido empresarial que logra abrirse camino desde entornos periféricos.

Ambos ponentes concluyeron con una apelación al compromiso empresarial con el entorno. “Tener problemas es como un ejercicio. Cuando venga la siguiente incertidumbre estaremos más preparados”, dijo de Bunes. Fernández remató con un mensaje de unidad: “Tenemos que unirnos y demostrar lo que valemos”.