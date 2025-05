Escotet (Abanca) sobre una fusión con Banco Sabadell: "Rotundamente no"

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, ha reafirmado su rechazo a una posible fusión con el Banco Sabadell durante su intervención en el Foro del Noroeste organizado por Prensa Ibérica este miércoles en Santiago de Compostela. "Es un no rotundo", ha asegurado. El directivo ha indicado que ahora mismo están centrados en consolidar su posición dentro del sector bancario español, en el que ahora mismo son el séptimo actor más relevante del sector, y esperan convertirse en la quinta entidad a corto plazo.

"No nos interesa cambiar por ahora la gobernanza de la entidad si no prevalece nuestro modelo de negocio. Claramente, no nos conviene", ha señalado. Escotet ha asegurado que no se ve como el principal accionista de una entidad que se llame Abanca-Sabadell. El banco catalán ha sondeado en las últimas semanas una posible fusión con Unicaja o Abanca como contrapeso a la OPA que el BBVA lanza sobre el propio Sabadell.

"Al final son los accionistas los que tienen que decidir sobre la fusión entre entidades y hay que ver cada operación en su contexto. En Alemania hay menos concentración bancaria y los créditos, sin embargo, son peores de los que se ofrecen en España", ha ejemplificado Escotet.

El directivo también ha señalado las fortalezas de Europa ante las amenazas que llegan de Estados Unidos. "Muchos inversores se han dado cuenta del enorme potencial del Viejo Continente y en eso tiene mucho que ver que el euro se haya fortalecido en las últimas semanas", ha explicado.