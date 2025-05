Junts exige al Gobierno que se oponga a la opa del BBVA al Sabadell

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha querido dejar claro este viernes el posicionamiento de su partido frente a la opa del BBVA al Banco Sabadell, después de la estupefacción generada por el voto a favor de la operación de Pere Soler -nombrado a instancias de la formación- en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). "Nos oponemos sin matices, del todo", ha subrayado Turull en declaraciones a la prensa delante de la sede de Junts. Además, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que no autorice la operación cuando la cuestión llegue a la mesa del Consejo de Ministros en los próximos días.

El nombramiento de Soler a finales de 2024 había sido interpretado como una maniobra de los posconvergentes para reforzar las opciones del Banco Sabadell para evitar la opa. Junts ya se había posicionado hace un año, durante la campaña electoral de las elecciones catalanas, en contra de la operación. Sin embargo, Soler, que fue director general de los Mossos d'Esquadra cuando se celebró el referéndum del 1 de octubre de 2017, votó a favor de permitir la opa y permitió que la decisión se adoptara por unanimidad.

Pero lejos de desautorizar a su fichaje, el número dos de los posconvergentes ha defendido la laboral realizada por Soler, con el argumento de que había logrado endurecer las condiciones. En este sentido, Turull ha asegurado que introdujo unas modificaciones en el texto inicial que dan "fundamento jurídico" y "ampara legal" al Ejecutivo central para oponerse a la operación bancaria. "Es el momento de la política", ha remarcado, instando a Sánchez a posicionarse y subrayando que tanto el informe como la ley le permiten no autorizar la opa.

Con todo, Turull ha defendido en que Cataluña "no puede perder ni un banco más" y ha aprovechado la ocasión para criticar el papel del president Salvador Illa en este asunto. El secretario general de Junts ha tachado de "grave" que Illa no haya hecho aún ningún "posicionamiento" y le ha acusado de no actuar a la espera de lo que decida el Gobierno. "Liderar quiere decir posicionarse", ha remachado.