Casa Rojo lanza el primer vino blanco hecho con uva morada 100% murciana

Hace ya mas de dos años que la tendencia al mayor consumo de vinos blancos y de menor graduación es una realidad. Casa Rojo, de Jumilla, es una de las bodegas que más atención tiene puesta en los movimientos de los mercados, la nuevas modas y las pautas de consumo de los 'winelovers'. Era ya de esperar que sus proyectos de vinos blancos como El Gordo del Circo o La Malpagada crecieran y se asentaran, pero el proyecto de blanco que presentan es algo totalmente novedoso (como suele ocurrir con esta dinámica Bodega). Han sido los primeros en hacer un vino blanco, 100% de la uva Monastrell morada, 100% proveniente de la Región de Murcia: Minami Natsu.

El proyecto ha sido "muy complicado", en palabras de sus creadores, "ya que compagina no solo el hecho de que la añada se preste a que se pueda o no elaborar, sino a decisiones de fecha de vendimia (la vendimia adelantada a finales de agosto fue clave para mantener la acidez natural y evitar aromas de fruta sobremadura, logrando un perfil más cercano a los blancos mediterráneos de gran frescura y elegancia) y luego en bodega, métodos y temperaturas de prensado directo, para que no haya cesión de color de la piel al mosto".

Botella de Minami Natsu. / L. O.

“La gestión del viñedo es fundamental para este vino. Trabajamos para aumentar el número de racimos por cepa y conseguir que la piel de las uvas sea lo más gruesa posible, reduciendo así la producción de antocianos. Para ello, realizamos desnietados en primavera y una poda en verde muy selectiva, evitando el apelotonamiento de los racimos", explica Laura Rojo, 'winemaker' en Casa Rojo. "Una vez en bodega", prosigue, "la uva se introduce en nuestras cámaras frigoríficas durante 48 horas a una temperatura de -1°C, enfriándola al máximo sin llegar a congelar el mosto. Este proceso es clave para evitar la extracción de color durante el prensado. Realizamos un prensado directo de uva entera sin despalillar, aplicando una presión justa para extraer solo el mosto del interior de la uva, sin extraer pigmentos de las pieles. Cuando detectamos que empieza a salir color, detenemos el prensado".

El mosto obtenido se encuba en depósitos troncocónicos invertidos, donde fermenta a baja temperatura con levaduras seleccionadas específicamente para este proceso. La fermentación dura unos 25 días, con control constante de temperatura y densidad. Finalizada la fermentación, el vino realiza una crianza sobre lías durante cuatro meses, lo que "aporta volumen en boca y mayor complejidad aromática", destaca José Luis Gómez, junto con Laura Rojo, padres del proyecto 'Blanc de Noir'.

Las uvas de este 'Blanc de Noir' provienen de la parcela que rodea la bodega, Minami, y debido que es el verano la estación que define la elaboración de este vino, el apellido es 'Natsu'. 'Minami Natsu' significa en japónes 'verano en el sur', "sin duda alguna un nombre muy apropiado para este blanco elegante y fresco, que presenta un color amarillo pálido con reflejos acerados", explican sus creadores. En nariz es un vino intenso, desplegando un abanico aromático dominado por notas de flores blancas, frutas tropicales y un sutil toque mineral. En boca, es vibrante y equilibrado, con una acidez refrescante que se combina con una agradable untuosidad, fruto de su crianza sobre lías. Su final es largo y persistente, dejando una sensación limpia y llena de complejidad y un agradable toque salino, quizás fruto de ese mediterráneo que le ha visto nacer.

“Nuestro compromiso es con Murcia, ya lo hemos dicho muchas veces. No se trataba solo de elaborar un blanco siguiendo la tendencia de los mercados, sino de hacerlo con la uva que ocupa el 70% del viñedo murciano, la uva que nos representa”, subraya Laura Rojo.