Smart Aligner Services: Mentoría personalizada y planificación para ortodoncistas

La innovación y el talento murciano en el ámbito de la ortodoncia digital está conquistando el mundo gracias a Smart Aligner Services, una startup fundada por los jóvenes emprendedores Daniel García Muñoz y Luis González Barbero que ha revolucionado la formación y el asesoramiento en ortodoncia invisible. En tan solo dos años, esta empresa ha conseguido posicionarse como líder global en servicios de planificación y mentoría personalizada para ortodoncistas.

Desde su fundación en 2022, más de 40.000 doctores de todo el mundo han mostrado interés por sus programas de formación y mentoría personalizada. La startup ofrece un enfoque único a través de su ‘Método SAS’, que combina sesiones One to One personalizadas, donde los doctores pueden recibir asesoramiento individualizado para planificar casos de ortodoncia invisible con éxito; revisiones grupales que permiten a los participantes aprender de otros profesionales y enriquecer su experiencia en el manejo de alineadores; y un equipo de mentores de élite formado por ortodoncistas destacados, con capacidad y conocimiento sobre protocolos, novedades y tecnologías de las principales marcas de alineadores del mercado.

Cada año, más de 150 doctores seleccionados tienen la oportunidad de participar en un programa de inmersión avanzado en técnicas de ortodoncia digital. Este programa combina sesiones teóricas con un gran aporte de formación práctica, lo que permite a los participantes dominar las herramientas más innovadoras del mercado.

Mentores de nivel internacional

Uno de los aspectos que distingue a Smart Aligner Services, además de la cercanía en el trato al cliente, es su equipo de mentores, compuesto por ortodoncistas de diferentes nacionalidades que aportan una visión global al programa. Esto permite a los profesionales de todo el mundo recibir formación y soporte en la planificación de sus tratamientos, seguir depurando la técnica de ortodoncia y asistencia personalizada ante casos complejos. Precisamente uno de sus objetivos es seguir expandiéndose tanto en Europa como en Estados Unidos.

El éxito de Smart Aligner Services radica en su capacidad para combinar tecnología, formación personalizada y una red global de expertos que guía a los ortodoncistas en su camino hacia la excelencia. Con más de 40.000 profesionales interesados, un equipo de mentores internacionales y programas exclusivos, SAS está demostrando que la innovación murciana en salud puede cambiar el mundo.